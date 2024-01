Spettacolo

Vincenzo Chianese | 2 Gennaio 2024

Dopo quasi 4 anni di fidanzamento e dopo aver dato alla luce un figlio, finalmente Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposano. Il conduttore ha infatti sorpreso la sua compagna con una romantica proposta di matrimonio.

Fiori d’arancio per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Era gennaio 2020 quando per la prima volta Clizia Incorvaia ha fatto la conoscenza di Paolo Ciavarro. Come in molti senza dubbio ricorderanno, i due si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip 4 e poco a poco tra loro è nato l’amore. Nonostante fossero in pochi a scommettere su questa coppia, il conduttore e l’influencer hanno stupito l’intero pubblico, apparendo complici e affiatati e più innamorati che mai. Lo scorso anno, come se non bastasse, è arrivata la gioia più grande per gli ex Vipponi, che hanno dato alla luce un figlio, Gabriele. Paolo e Clizia sono così diventati genitori, e in questi mesi si sono spesso mostrati sui social insieme al loro bambino. Ma non è finita qui.

La coppia infatti ha anche iniziato a parlare di matrimonio e solo poche settimane fa il presentatore ha fatto un annuncio inaspettato. Ciavarro infatti ha svelato di aver scelto, insieme alla Incorvaia, la data per le nozze, che si celebreranno proprio nel corso del 2024. Ma non è tutto! Nelle ultime ore infatti è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando.

Paolo Ciavarro ha deciso di sorprendere Clizia Incorvaia, e proprio in occasione della fine del 2023 ha fatto una meravigliosa proposta di matrimonio alla sua compagna. Adesso dunque tutto è finalmente ufficiale: il conduttore e l’influencer si sposano e senza dubbio nelle prossime settimane la coppia ci mostrerà tutti i preparativi delle nozze.

Non resta dunque che fare tanti auguri a Paolo e a Clizia e rimanere in attesa del loro matrimonio, che si celebrerà tra qualche mese.