Emanuel Lo, a Verissimo le foto in cui balla Michael Jackson

Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Ottobre 2023

verissimo

Emanuel Lo balla Michael Jackson

A Verissimo Emanuel Lo ha svelato aneddoti di vita privata e lavorativa durante l’appuntamento odierno. Il coreografo e ballerino, oggi anche insegnante di Amici 23, è partito fin dagli esordi e da quando da piccolo è cresciuto con il mito di Michael Jackson.

“Già a 4 anni io accendevo la tv e l’unica cosa che mi rapiva, non erano i cartoni, era Michael Jackson. Mia madre poi vedendomi mi disse ‘Vai a fare una lezione di danza’, questo a 7 anni, perché mia sorella già faceva danza e io pensavo ‘Ecco ritornerò e saprò ballare come Michael Jackson’. Invece finisco la lezione e il mio insegnante mi disse ‘Tu devi fare classico’ e io da lì ho cominciato a piangere, ero disperato“.

Emanuel ha quindi esordito con lo studio della danza classica da bambino. Ma tutto ciò l’ha aiutato nella sua carriera da ballerino in seguito: “Il mio pianto è andato avanti per altri sei mesi… Ho iniziato un percorso classico. Fino a che non ho sentito la passione per quest’arte e ho iniziato a sentire che quella cosa mi poteva aiutare per quello che a me piaceva… A danza studiavo classico ma al di fuori io uscivo e dentro di me c’era un piccolo Michael Jackson“, ha detto orgoglioso Emanuel Lo durante la chiacchierata con Silvia Toffanin.

Foto Emanuel Lo vestito da MIchael Jackson

Foto Emanuel Lo

Nel corso dell’intervista Emanuel Lo ha raccontato che proprio sua madre realizzava i vestiti portati in scena. Questi gli permettevano di essere il più assomigliante possibile a Michael Jackson: “Cuciva lei, faceva tutto. Qualunque cosa, lei recuperava stoffe e si metteva lì, io le rompevo le scatole”. Passione questa che Emanuel ha coltivato con il tempo.

Proprio ad Amici nella scorsa edizione durante il Serale il coreografo ci ha regalato una bellissima esibizione ispirata proprio al re del pop. Ancora oggi quella performance è nel cuore dei fan del talent!