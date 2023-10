Spettacolo

Andrea Sanna | 8 Ottobre 2023

Flavia Vento

A Domenica In Flavia Vento sostiene di aver visto la Madonna, ma in studio tra gli ospiti presenti c’è dello scetticismo

Flavia Vento parla dell’apparizione

A Domenica In Mara Venier ha accolto tra gli ospiti Flavia Vento, la quale ha raccontato la sua evoluzione religiosa. Tutto è partito dal tweet pubblicato alcuni giorni fa, che ha fatto molto discutere, in cui raccontava dell’apparizione della Madonna al Golf Club di Roma.

Così Mara Venier ha voluto sapere cosa fosse accaduto nel dettaglio e Flavia Vento si è lasciata andare a un lungo racconto. La showgirl ha fatto sapere che il Golf Club è un luogo che frequenta abitualmente tutte le mattine e ha sentito un qualcosa di soprannaturale che l’ha ricollegata alla natura.

Nel suo racconto Flavia Vento ha dichiarato di aver sentito un profumo di rosa e di aver visto una luce davanti alla sorgente. D’istinto ha chiuso gli occhi e ha visto una signora con un abito color cielo.

“Sopra il capo aveva dodici stelle, e mi ha detto: l’umanità ha bisogna di pregare. Presto mio figlio tornerà”, ha continua. Per Flavia Vento quindi non ci sono dubbi, la Madonna gli ha affidato questo importante messaggio. Mara Venier attenta ha domandato: “Sei sicura di cosa hai sentito? Te l’ha detto in italiano?”. Ancora una volta la Vento ha confermato tutto.

I presenti in studio sono apparsi piuttosto scettici. Simona Izzo ha fatto una battuta: “Ma avevi fatto colazione?”. Flavia Vento però non si è minimamente preoccupata dalla frecciata: “Sono felice per quello che è successo. Ho ricevuto un messaggio e ho sentito nettamente queste parole. Le ho anche scritte. Siete liberi di crederci o meno”.

A quanto pare, però, come da lei stessa affermato non è la prima volta che le succede. La precedente risale al 15 agosto, quando le è apparsa una luce.

Così Mara Venier ha mandato in onda il video in questione e Flavia Vento ha assicurato che non si trattava del riflesso del cellulare. Poco convinta Simona Izzo ha ribattuto: “Ma stavi muovendo il cellulare”, ribatte ancora Izzo. Sicura e ferma nella sua posizione la Vento ha spiegato che il tutto è accaduto anche a Lourdes e Medjugorie“.

Alba Parietti ha poi chiesto come mai la Madonna avrebbe scelto proprio lei. Flavia Vento ha subito fatto sapere: “Perché ero atea e ho abbracciato la fede, e sono casta da 10 anni. E’ una mia scelta”, “Ma sai quante ce ne sono”, ha concluso la Parietti.

In studio ha regnato scetticismo dopo le parole di Flavia Vento, che intanto attende un’altra apparizione. Quale altro messaggio riceverà?