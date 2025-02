Ospite a Stasera c’è Cattelan, Emis Killa torna a parlare di Sanremo 2025 e spiega perché si è ritirato dal Festival. Ecco le dichiarazioni del rapper.

Le parole di Emis Killa

Lo scorso dicembre Carlo Conti ha annunciato il cast di Big del Festival di Sanremo 2025 e tra gli artisti in gara c’era anche Emis Killa. Tuttavia pochi giorni prima della partenza della manifestazione il rapper, essendo indagato per il caso ultras, ha deciso di ritirarsi ufficialmente dalla kermesse musicale. Il cantante ha infatti preferito concentrarsi sulla vicenda che lo ha coinvolto e così con grande dispiacere ha scelto di rinunciare al Festival.

Ieri sera intanto Emis Killa è stato tra gli ospiti di Stasera c’è Cattelan e nel corso della chiacchierata con il conduttore è tornato a parlare di Sanremo, spiegando perché ha deciso di ritirarsi dalla gara. In merito il rapper ha affermato:

“Da regolamento avrei potuto partecipare a Sanremo, ma ho deciso di lasciare perché si sarebbe concentrata troppo l’attenzione su questa faccenda. Non volevo che si creasse la polemica. Sarei stato un piatto troppo appetibile. Io voglio fare musica e non voglio che si sposti l’attenzione. Appena sono venuto a conoscenza di questa cosa li ho contattati“.

Ma non è finita qui. Emis Killa infratti apre le porte alla possibilità di prendere parte al Festival di Sanremo in futuro. Il rapper così ha affermato che proverà a partecipare alla kermesse musicale il prossimo anno e a riguardo ha dichiarato: “Quando non sono più andato, la prima reazione è stata dispiacere e avvilimento. Penso che parteciperò in futuro. Ho deciso di studiarmi il Festival per il prossimo anno”. Il cantante nel mentre ha rilasciato su tutte le piattaforme digitali il brano Demoni, col quale avrebbe dovuto partecipare al Festival. A oggi per di più si sta concentrando sul suo ritorno live, che di certo non deluderà le aspettative.