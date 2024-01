Emma conquista il disco d’oro con il suo album Souvenir, Annalisa inizia il 2024 con un nuovo platino

NEWS

Debora Parigi | 8 Gennaio 2024

Lunedì giorno di certificazioni FIMI e per due cantanti (ex di Amici) arrivano subito due grandi soddisfazioni. Stiamo parlando di Emma e Annalisa che hanno conquistato rispettivamente un disco d’oro e un triplo platino. Vediamo tutti i dettagli.

Il 2024 di Emma e Annalisa inizia con due importanti certificazioni FIMI

Prima settimana del 2024 e la FIMI, come ogni lunedì, rivela quali album o singoli hanno conquistato nuove certificazioni. Che sia oro, platino o multiplatino, molti cantanti (in particolare italiani) hanno conquistato nuovi traguardi. Tra questi ci sono due donne davvero molto amate e che vedremo tra meno di un mese a Sanremo. Stiamo parlando di Emma e Annalisa.

Partiamo proprio da Emma Marrone che per il suo album “Souvenir” ha conquistato il disco d’oro. Settimo album in studio della cantante, è uscito il 13 ottobre del 2023 e finalmente oggi ha raggiunto l’Oro. Il progetto è composto da nove tracce, di cui sei scritte proprio da Emma, con la collaborazione di autori e produttori come ad esempio Davide Simonetta, Francesco “Katoo” Catitti, Drillionaire, Federica Abbate, Nesli, Franco126, Andrea Bonomo e Takagi & Ketra. Le tracce di “Souvenir” affrontano differenti tematiche personali e sociali, come la morte del padre per leucemia, il femminismo e il rapporto con i social network.

Per quanto riguarda Annalisa, invece, è arrivato il triplo disco di platino per “Tropicana” il pezzo fatto insieme ai Boomdabash. Questo singolo è addirittura dell’estate del 2022, ma continua a fare ascolti sulle piattaforme streaming. Curioso il fatto che sia arrivata la certificazione nel periodo invernale per una canzone che è stata un tormentone estivo.

Insomma una bella soddisfazione per Emma e Annalisa. E, come dicevamo, le due cantanti saranno al Festival di Sanremo a febbraio. Il titolo della cazone di Emma è “Apnea“, mentre quella di Annalisa è “Sinceramente”. Tra l’altro sarà un Festival con la grande impronta di Amici. Oltre a loro due, ci saranno molti altri ex del talent di Maria De Filippi. Abbiamo infatti Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Irama, The Kolors e Sangiovanni. A loro aggiungiamoci anche i Santi Francesi che parteciparano al programma quando si chiamavano The Jab.