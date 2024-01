NEWS

Nicolò Figini | 8 Gennaio 2024

Massimiliano Varrese si è molto arrabbiato con Vittorio Menozzi dopo che quest’ultimo è rimasto vicino a Monia La Ferrera mentre si cambiava.

Massimiliano Varrese contro Vittorio

Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera si stanno avvicinando molto in questo periodo, soprattutto dopo il bacio che è scattato in confessionale. L’attore ha affermato di sentirsi molto più felice vicino a lei e chissà che nel prossimo futuro non possa nascere qualcosa di nuovo.

Per tale ragione si è mostrato spesso geloso della vicinanza di Monia e Vittorio Menozzi. Tutti e tre ci hanno giocato molto in passato ma in queste ore qualcosa avrebbe particolarmente infastidito Varrese. Come possiamo sentire dal video qui sotto, infatti, Massimiliano sarebbe rimasto male dal fatto che il modello è rimasto a parlare con Monia mentre questa si stava cambiando:

“Secondo me ci sono dei limiti da rispettare, datti una regolata , ca**o. Altrimenti te li insegno io i limiti. Va bene tutto ma fino a un certo punto, se permetti. Gliel’ho fatto capire, non ti preoccupare.

Ora mi calmo altrimenti sgravo. Sono il il primo che, se c’è una ragazza in intimo, me ne vado. Non lo faccio io con Monia di andare quando sta con il cu*o di fuori… O ti dai una regolata o te la do io”.

ma questo soggetto non sta bene può anche smetterla di minacciare la gente direi #grandefratello pic.twitter.com/dHRz3gHo2y — ❔ (@preoccuparci) January 8, 2024

Nello stesso momento Vittorio, Monia e Fiordaliso stavano parlando di tutto ciò in cucina. Secondo loro la reazione di Massimiliano Varrese è stata davvero esagerata. Il modello racconta che poco prima lo ha avvicinato per dirgli: “Io e te dobbiamo fare un discorsetto“.

Vittorio al momento non ha replicato perché non vuole alimentare la situazione, tuttavia non gli sta bene perché non vuole far passare il messaggio che Massimiliano abbia ragione. Tra lui e Monia c’è solo una bella amicizia. Vedremo se questa sera si tratterà anche di tutto ciò.