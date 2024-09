Poco prima di salire sul palco del Power Hits Summer 2024, Emma Marrone ha rivelato ai microfoni di RTL 102.5 come deve essere il suo uomo ideale.

L’uomo ideale di Emma Marrone

Sono mesi di grandi impegni questi per Emma Marrone. Dopo il successo di Souvenir e dopo un lunghissimo tour che l’ha portata in giro per tutta Italia, la cantante sta preparando il secondo capitolo del suo album, che verrà rilasciato nelle settimane a venire. Ma non solo. A novembre Emma tornerà finalmente nei palasport e i biglietti per queste nuove date stanno andando a ruba. Ieri nel mentre la Marrone è stata ospite del Power Hits Estate 2024, il tradizionale evento musicale di RTL 102.5, e nel corso della serata tante sono state le emozioni.

Poco prima di salire sul palco però l’arista ha scambiato quattro chiacchiere con gli amici di Password e non è mancata una domanda sulla sua vita sentimentale. A quel punto la cantante, senza peli sulla lingua, ha rivelato: “Io non sono fidanzata, mi fidanzerò quando troverò l’uomo che mi merita”. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti Emma Marrone ha rivelato quali caratteristiche deve avere il suo uomo ideale e così ha dichiarato: “Maschio risolto, non narcisista patologico, non egoriferito, non presuntuoso. Deve essere umile, che gli piacciano le cose tranquille e semplici della vita, e soprattutto che gli piaccio solo io. Quindi ragazzi, zitella per sempre se queste sono le prerogative. Io sono nata libera e non mi incastrerà mai nessuno”.

Naturalmente le parole di Emma hanno fatto sorridere il pubblico e ancora una volta la cantante ha fatto breccia nel cuore degli utenti. I fan nel mentre attendono con ansia l’arrivo di nuova musica e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Alla Marrone dunque facciamo un grande in bocca al lupo in vista dei progetti futuri.