Il prossimo 22 settembre andrà in onda sul Nove Suzuki Music Party, il grande evento musicale condotto da Amadeus. Proprio in queste ore il presentatore ha rivelato sui social i nomi di altri due cantanti che prenderanno parte alla serata.

L’annuncio di Amadeus

Amadeus sta finalmente per tornare in tv! Il prossimo 22 settembre infatti il conduttore debutterà ufficialmente sul Nove, con un doppio imperdibile appuntamento. Si parte con la prima attesissima puntata di Chissà chi è, format amatissimo dal grande pubblico, per poi proseguire con Suzuki Music Party, il grande evento musicale che sta già facendo discutere il web.

Nel corso della serata infatti ben 15 Big della musica italiana arriveranno per presentare per la prima volta in assoluto i loro nuovi singoli e di certo non mancheranno le emozioni. La kermesse, che ricordiamo andrà in onda il 22 settembre, verrà registrata il prossimo 17 settembre presso l’Allianz Cloud di Milano e i biglietti per poter partecipare all’evento sono già disponibili per l’acquisto. Come precisato, non si tratterà di una gara, ma di una vera festa musicale.

In questi giorni nel mentre Amadeus sui suoi social sta iniziando a rivelare il cast di Suzuki Music Party. I primi artisti annunciati sono stati così Anna e Tananai, che proprio tra poche ore rilascerà il suo nuovo brano. Ma non è finita qui. Oggi infatti il conduttore ha rivelato in esclusiva i nomi di altri due cantanti che prenderanno parte alla kermesse musicale e stavolta si tratta di due grandissimi protagonisti della musica italiana. Di chi parliamo? Nientemeno che di Fiorella Mannoia e di Lazza.

I due artisti si aggiungono così al cast stellare di Suzuki Music Party e solo nei prossimi giorni il presentatore rivelerà gli ultimi nomi. Ricordiamo dunque l’appuntamento con questa imperdibile festa, che andrà in onda sul Nove in prima serata domenica 22 settembre.