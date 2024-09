Dopo un’estate fatta di tormentoni e successi, è risultata essere Storie Brevi di Annalisa e Tananai la canzone vincitrice di Power Hits Estate 2024.

Annalisa e Tananai conquistano l’estate 2024

Ieri sera dall’Arena di Verona si è svolto il Power Hits Estate 2024, il tradizionale evento di RTL 102.5. Nel corso della serata a salire sul palco sono stati gli artisti che questa estate ci hanno fatto cantare e ballare con i loro tormentoni, tuttavia solo una è stata la canzone vincitrice della kermesse. A portare a casa il premio sono stati ovviamente Annalisa e Tananai, che con la loro Storie Brevi si sono confermati esseri gli artisti più ascoltati e amati di questa intensa stagione.

LEGGI ANCHE: Stefano De Martino conquista un altro programma di Rai Uno! Ecco dove lo vedremo

Il brano, che per ben dieci settimane è stato in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate e votate, ha così sbaragliato la concorrenza e di certo è una soddisfazione immensa per i due cantanti. Nel corso della serata così gli artisti si sono anche esibiti con il loro singolo, che ancora una volta ha fatto scatenare tutto il pubblico.

LA PERFEZIONE DI QUESTA PERFONANCE, LA LORO CHIMICA, I SGUARDI ,TUTTO PERFETTO, HANNO SPACCATO TUTTI. I VINCITORI DI RTL POWER HITS#RTL1025phe24 #powerhitsestate pic.twitter.com/UXVWqtgPfH — Roby; 𝙽𝙴𝙻 𝚅𝙾𝚁𝚃𝙸𝙲𝙴💌🌪️ (@sognofragile_) September 3, 2024

Dopo la vittoria di Power Hits Estate 2024, Annalisa e Tananai hanno festeggiato sui social questo grande traguardo. La Scarrone nel mentre ha affermato: “Storie Brevi è un approccio diverso all’estate, più rilassato, quella canzone da ascoltare al tramonto coi finestrini abbassati. Era una nostra necessità, mia e di Tananai, raccontare qualcosa che ci appartenesse. E questa voglia di tranquillità penso appartenga a tante altre persone, che si sono riconosciute in questo stato d’animo”.

A fare eco alle parole della Scarrone è stato Tananai, che ha aggiunto: “È una canzone che ha cambiato il nostro modo di vedere i tormentoni estivi. Io e Annalisa volevamo soddisfare un’esigenza di spensieratezza e nostalgia legate forse più a epoche passate, periodi in cui l’estate si viveva in attimi, momenti e appunto, in storie brevi. La nostra idea era quella di creare una canzone in cui sia noi stessi sia la gente potesse ritrovare quella leggerezza”.