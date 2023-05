NEWS

Nicolò Figini | 10 Maggio 2023

Lo sfogo di Emy Buono

Insieme ad altre persone famose anche Emy Buono ha deciso di spogliarsi per festeggiare la vittoria del Napoli e girare per le strade della città durante i la serata.

Come sappiamo solo pochi giorni fa la squadra ha vinto il suo terzo scudetto e naturalmente la città ha celebrato per tutta la notte. A migliaia le persone scese in strada per celebrare questo traguardo, a 33 anni dall’ultima vittoria. Già da settimane i tifosi si stavano preparando a questo momento, che adesso è finalmente diventato realtà.

Oggi, però, è apparsa sui social per sfogarsi e lamentarsi del comportamento di alcuni tifosi del Napoli. Emy Buono, infatti, ha raccontato che alcune di queste persone l’hanno toccata senza che lei lo volesse o avesse dato loro il permesso. Un atteggiamento che ha fatto adirare non poco l’ex protagonista de “La Pupa e il Secchione“.

Per tale ragione sul suo profilo Instagram ha pubblicato delle Stories in cui afferma quanto segue:

“Ciao, come state? Io oggi abbastanza meglio. Sono stata abbastanza triste in questi giorni dato tutte critiche che ho ricevuto. Ma anche riguardando tutti i video che ho guardato. Mi sono sentita stuprata, praticamente. Perché è vero che mi sono denudata, ma non è che ho voluto dare il mio corpo in pasto alle persone.

Io volevo soltanto divertirmi e mi è sembrato eccessivo l’atteggiamento delle persone: baciandomi e toccandomi il c**o. Infatti mi sono fermata un attimo e mi sono presa dei giorni di tempo per parlarne con voi”.

