Nicolò Figini | 14 Luglio 2023

La polemica su Enrico Brignano

Enrico Brignano, ormai da un paio di giorni, è finito al centro della polemica per un commento che ha lasciato sotto al video di un cantante neomelodico. Si trattava di Mario Forte, il quale si stava esibendo sulle note del brano “Sarà lui? Sarà lei?“. Il commento che ha fatto non è piaciuto per niente agli utenti del web, i quali lo hanno ritenuto molto maleducato. L’attore ha scritto “pattume“.

Dopo non molto tempo è arrivata la replica del cantante, che ha affermato di non aver mai conosciuto Brignano e non pensava potesse accadere in questo modo:

“Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone. Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo”.

Mario Forte ha affermato di aver combattuto contro una malattia e, in parte, è stata anche la musica che gli ha dato la forza di andare avanti e sconfiggerla:

“II pattume ce l’ha fatta. Non lo dico per impietosirti, ma solo per far capire che dietro le persone c’è una storia. E tu non eri quella che credevamo. Allora capirai se non ho la forza di rispondere.

Ma con quel briciolo che mi resta ti auguro la nostra leggerezza, la nostra voglia di vivere e la facoltà di non definire pattume le altre persone. Sono molto dispiaciuto”.

Ad oggi Enrico Brignano non ha ancora risposto. Tuttavia lo ha fatto la moglie Flora Canto su Instagram. A detto a tutti i napoletani all’ascolto di stare tranquilli. Lei ed Enrico amano Napoli e la musica neomelodica. Poi ha aggiunto che Brignano parlerà in privato con Mario e si chiariranno.

