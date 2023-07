NEWS

Vincenzo Chianese | 14 Luglio 2023

Le parole di Oriana Marzoli

Sono ormai trascorsi alcuni giorni da quando Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno annunciato la fine della loro relazione. Stavolta la rottura tra i due ex Vipponi sembrerebbe essere definitiva, e in queste ore entrambi sono stati protagonisti di una serie di botta e risposta social, che non sono passati inosservati. Adesso come se non bastasse Oriana, nel corso di una live per Mtmad, ha rotto nuovamente il silenzio ed è tornata a parlare di quanto accaduto con Daniele, prendendo le difese delle sue amiche, accusate di essere state la causa della rottura. Queste le parole della Marzoli:

“Amo molto le mie amiche e i miei amici, sia quelli italiani che quelli spagnoli, che si sono comportati molto bene con me. Nessuno ha messo zizzania o mi ha detto cosa devo fare. Io non ho preso nessuna decisione. La decisione è stata presa dall’altra parte, dato che si raccontano le cose come si vuole. Non sono una persona che si fa influenzare e credo che lo avete visto. Mi conoscete da 4 anni. Sono stata 4 anni con una persona che tutti, da i miei amici, a mia madre, alla mia famiglia, volevano che lasciassi ma non l’ho fatto. Nessuno mi dice con chi devo stare. Ho 31 anni e decido per me stessa”.

E ancora Oriana Marzoli, parlando della fine della storia con Daniele Dal Moro, ha aggiunto:

“Se ci sono stata è perché l’ho voluto. Se ora non ci sto più è perché ho aperto gli occhi su alcune cose. La relazione l’ho vissuta io, non l’hanno vissuta gli altri. È stato lui a prendere la decisione di lasciarci. Mi ha accompagnata alla stazione e basta. Sono andata mille volte da lui per cercare di risolvere le cose. Lui qui non è mai venuto, nonostante io l’abbia invitato. A me interessa solo che questa persona non parli più di me. Io vado avanti con la mia vita e lui con la sua. A me piacciono le cose reali, quando la gente è coerente”.