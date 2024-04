Esthetical Clinic Macaluso: dove star bene è una bellezza

NEWS

Redazione | 2 Aprile 2024

Novella Beauty

“Sono lieto di presentarle la nostra iniziativa per il benessere e la bellezza”. Nel pieno centro di Milano, in Galleria di Corso Buenos Aires 15, l’Esthetical Clinic del Dottor Macaluso è una struttura all’avanguardia dedicata alla medicina estetica e al benessere del corpo.

Grazie all’utilizzo di strumentazioni, tecniche mediche e laser di ultima generazione, offriamo i migliori trattamenti disponibili sul mercato per migliorare l’aspetto del viso, del corpo e dei capelli, affidandoci a uno staff medico che vanta la cura dei volti più noti dello spettacolo in Italia.

La nostra missione è portare i nostri pazienti a risultati visibili e duraturi, garantendo un’esperienza piacevole e rilassante, attraverso un’ampia scelta di trattamenti che consentono al paziente di creare un programma personalizzato per raggiungere i suoi obiettivi.

Uno dei nostri punti di forza è l’utilizzo dei laser di casa Candela, azienda leader mondiale di dispositivi medici estetici, che continua il suo impegno nella soluzione di problemi legati al trattamento di lesioni vascolari e pigmentate benigne, ringiovanimento del viso, riduzione di rughe, acne e modellamento del corpo.

I dispositivi laser più richiesti

Tra i dispositivi laser più richiesti e utilizzati troviamo il “PicoWay”, un dispositivo di ultimissima generazione che, grazie al rilascio di impulsi estremamente brevi, crea un effetto fotoacustico agendo direttamente dall’interno, con dai 15 ai 20 minuti.

È progettato per essere rapido ed efficace mantenendo intatto l’epidermide. Ottimo per il miglioramento delle cicatrici causate dall’acne e per il trattamento di una vasta gamma di tatuaggi, compresi quelli più difficili come quelli blu e verdi, con un processo indolore.

Altro laser di casa Candela è il nuovissimo “Gentle Pro”, il gold standard per l’epilazione laser. Fluenze più elevate, dimensioni degli spot più grandi e durate degli impulsi più brevi, rendono il trattamento della rimozione dei peli più efficace e confortevole e meno invasivo.

Inoltre “Gentle Pro” offre soluzioni per le lesioni vascolari e pigmentate, aiutando i pazienti a ottenere una pelle uniforme e senza imperfezioni, oltre ad eccellere nel trattamento dell’onicomicosi delle unghie, consentendo ai pazienti di ritrovare unghie belle e sane.

Per completare la nostra linea laser abbiamo scelto il “Fraxel”, punto di riferimento nella correzione degli inestetismi della pelle. Questa tecnologia innovativa sfrutta impulsi laser microscopici per creare migliaia di punti di coagulazione termica sulla pelle, stimolando al contempo la produzione di collagene.

I risultati donano alla pelle un aspetto più giovane, liscio e tonico. È la scelta ideale per chi cerca un miglioramento della pelle senza la necessità di ricorrere a procedure invasive.

Per ritrovare la forma giusta

Il macchinario TruSculpt è invece la soluzione ideale per chi desidera scolpire il corpo in modo non invasivo. Questa tecnologia utilizza onde radio ad alta frequenza per ridurre il grasso localizzato, migliorando la tonicità della pelle e definendo le curve del corpo, compresi addominali e glutei.

Nel nostro impegno costante, Esthetical Clinic offre inoltre un’ampia scelta di trattamenti altamente efficaci che includono:

Carbossiterapia : nota per migliorare la circolazione sanguigna, ridurre la cellulite, stimolare la produzione di collagene e ridurre il grasso localizzato.

: nota per migliorare la circolazione sanguigna, ridurre la cellulite, stimolare la produzione di collagene e ridurre il grasso localizzato. Crioterapia : tecnica che sfrutta il freddo estremo per favorire la riduzione di infiammazioni, migliorare la circolazione e promuovere la rigenerazione delle cellule cutanee.

: tecnica che sfrutta il freddo estremo per favorire la riduzione di infiammazioni, migliorare la circolazione e promuovere la rigenerazione delle cellule cutanee. Crioliposi : procedura non invasiva per la riduzione del grasso localizzato. Utilizza il freddo per eliminare le cellule di grasso in determinate aree del corpo.

: procedura non invasiva per la riduzione del grasso localizzato. Utilizza il freddo per eliminare le cellule di grasso in determinate aree del corpo. Ozonoterapia : può essere utilizzata per migliorare la circolazione sanguigna, stimolare il sistema immunitario e contribuire alla guarigione di lesioni cutanee.

: può essere utilizzata per migliorare la circolazione sanguigna, stimolare il sistema immunitario e contribuire alla guarigione di lesioni cutanee. Criosauna: particolarmente apprezzata da atleti e pazienti che cercano una soluzione per il recupero muscolare, è una procedura che sfrutta il freddo estremo per fornire una serie di benefici per il corpo e la mente.

Siamo entusiasti di accogliere nuovi pazienti all’Esthetical Clinic e di aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di bellezza e benessere.

Non vediamo l’ora di rispondere alle vostre domande e di programmare una consulenza personalizzata.

a cura di Armando Zampella