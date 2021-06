1 Il video di Ethan in mutande

I Maneskin in questi giorni si trovano in giro per l’Europa a promuovere il loro progetto e far conoscere la bella musica che producono. Ethan Torchio, Damiano David, Victoria De Angelis e Thomas Raggi ieri si sono esibiti in Svezia al “Lotta på Liseberg”, manifestazione estiva giunta alla 18esima edizione.

Prima di andare sul palco la band ha pubblicato delle storie su Instagram. Il gruppo si è mostrato nel dietro le quinte e uno tra Damiano, Victoria o Thomas ha ripreso Ethan in mutande mentre si stava preparando in camerino. In quel momento il batterista era assorto nei suoi pensieri e stava guardando delle cose sul suo telefono. Ma in quel momento si è accorto che qualcuno lo stava filmando. Così si è girato per capire chi fosse ed è qui che i fan hanno notato il particolare hot! Lui ha risposto scherzosamente, come si nota dalla brevissima clip, per poi terminare di prepararsi, carico per l’esibizione.

Ethan dei Maneskin ci regala questo momento 😂✈️ pic.twitter.com/M15pYeFj9n — disagiotv (@disagio_tv) June 21, 2021

Il video di Ethan del Maneskin in mutande è diventato ovviamente virale sui social in pochissimi minuti, così come le successive esibizioni sul palco della kermesse musicale. I Maneskin hanno aperto le danze con due performance di alto livello come Zitti e buoni e I wanna be your slave. Oltretutto la band si è portata a casa un altro importante riconoscimento, dato che ha conquistato la certificazione d’oro in Svezia. Davvero una bella soddisfazione per loro!

Andiamo a rileggere le parole di Ethan a Vanity Fair nell’ultima intervista concessa alla rivista…