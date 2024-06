A seguito dell’eliminazione agli Europei 2024 il difensore Giovanni Di Lorenzo è stato subissato dalle critiche e la sua pagina Wikipedia è stata modificata da qualche hater.

Le critiche a Giovanni Di Lorenzo dopo gli Europei 2024

Come tutti i tifosi di calcio sanno la Nazionale Italiana è stata eliminata dagli Europei 2024 dopo aver perso ieri sera agli ottavi di finale con la Svizzera. Tutti i giornali italiani hanno affossato la presenza in campo degli Azzurri e in molti non ci sono per nulla andati leggeri. Possiamo per esempio citare Dagospia che ha scritto:

“Italia ignominiosa, una Nazionale di inadeguati, scarsi, senza gamba e personalità. Molli, incapaci di organizzare una reazione“.

Insomma, una Caporetto che ha portato il malcontento tra tutti i tifosi. Talmente tanto da prendersela direttamente con i giocatori e forse il più colpito è stato il difensore Giovanni Di Lorenzo, classe 1993. Il calciatore è capitano del Napoli e secondo gran parte del web e della stampa non ha dato il meglio di sé in queste partite pur avendo contribuito alla vittoria della Nazionale Italiana nel 2021.

Qualcuno, avendo ancora l’amaro in bocca per la sconfitta, ha modificato la sua pagina Wikipedia. Come possiamo vedere qui sotto infatti è stato aggiunta la seguente frase: “Morto in campo il 29 giugno 2024 nella partita contro la Svizzera a Berlino“. Tutto questo per indicare il fatto che non ha fatto del suo meglio.

La pagina Wikipedia modificata di Giovanni Di Lorenzo

Diversi tifosi sul web, per esempio, hanno più volte chiesto il cambio in campo a Luciano Spalletti. Purtroppo l’allenatore non sembrerebbe aver ascoltato le richieste e ha preferito continuare per la propria strada. Voi avete visto la partita e siete d’accordo con il pensiero generale degli spettatori? Siamo sicuri che il prossimo anno la Nazionale riuscirà a recuperare.