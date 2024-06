Ieri sera la Nazionale Italiana di calcio ha perso contro la Svizzera durante una partita egli Europei 2024 e questo ha avuto come risultato l’eliminazione degli Azzurri dalla competizione. La stampa però non è stata molto clemente: ecco alcuni titoli.

La stampa sulla Nazionale Italiana agli Europei 2024

Per alcune settimane l’Italia ha fatto sognare il proprio Paese sperando di poter realizzare anche agli Europei 2024 l’impresa compiuta qualche anno fa dalla Nazionale. Purtroppo però così non è stato e ieri sera, 29 giugno 2024, gli Azzurri hanno perso 2-0 contro la Svizzera venendo eliminati negli ottavi di finale.

Un sogno che è andato in frantumi e che ha fatto male non solo ai giocatori direttamente coinvolti ma anche ai tifosi e alla stampa in generale. Alcuni articoli pubblicati nelle versione cartacee e online non sono stati particolarmente clementi con l’operato dei giocatori sul campo.

Il titolo di Libero contro l’Italia agli Europei 2024 dopo l’eliminazione

Tra questi possiamo citare, per esempio, la prima pagina di Libero che recita: “Pippe azzurre, andate a zappare. Finisce con due gol della Svizzera l’Europeo dell’Italia. Spalletti imbarazzante. Di Lorenzo simbolo del disastro“. Ma questo purtroppo non è l’unico giornale che affossa la squadra dell’Italia per come si è comportata durante la partita.

Anche il sito di Sky Sport parla di un “tonfo” agli Europei 2024, Il Giornale menziona la sconfitta affermando che si tratta di uno “sprofondo azzurro“. Ma anche online, per esempio, Dagospia scrive: “Italia ignominiosa, una Nazionale di inadeguati, scarsi, senza gamba e personalità. Molli, incapaci di organizzare una reazione“. Insomma, il portale ha usato delle espressioni abbastanza severe per descrivere la partita di ieri sera.

Le critiche alla Nazionale Italiana sono arrivate anche da giornali esteri, come per esempio il quotidiano tedesco Bild afferma: “Questa prestazione non è stata degna di un campione in carica“. Ma lo stesso tono sarcastico pare venga utilizzato anche da altri giornali sul web in giro per tutta l’Europa. Una vera disfatta, ma speriamo che il prossimo anno l’Italia possa riscattarsi.