Sul web ha fatto parlare il servizio del TG1 per la sconfitta dell’Italia a Euro 2024. L’inviato: “Tifosi abbattuti”, ma dietro di lui ne viene inquadrato uno intento a far festa. Il momento è diventato virale e ha scatenato l’ironia degli utenti.

Italia fuori da Euro 2024, un tifoso diventa virale

Pesantissima sconfitta per l’Italia a Euro 2024 contro la Svizzera. I “padroni di casa” della sfida andata in onda ieri all’Olympiastadion hanno mandato ko gli Azzurri di Luciano Spalletti con un 2-0 firmato Remo Freuler e Ruben Vargas. Una doccia freddissima che ha portato numerose critiche non solo da parte dei tifosi nei confronti dei giocatori, ma anche da diverse testate giornalistiche che oggi hanno riservato stoccate ai nostri.

In generale in tantissimi hanno mostrato delusione per questa uscita dagli Europei di Calcio. Ma si è trattato di un’Italia davvero irriconoscibile, che ha faticato e si è chiusa dietro, senza gioco e poco propositiva con giocatori spesso messi in campo fuori ruolo. Insomma ci sarà da fare mea culpa, come ha giustamente consigliato il capitano Gigio Donnarumma.

Intanto in TV i giornalisti si sono collegati con le maggiori piazze italiane, per capire il sentiment da parte dei tifosi. A diventare virale però è il collegamento del TG1 per parlare dell’Italia e delle reazioni a caldo. Quando la conduttrice ha chiamato a rapporto il suo reporter ha esordito con una frase ben precisa: “Lorenzo possiamo immaginare l’atmosfera lì da te”.

Pronto a replicare Lorenzo Santorelli. Il giornalista da Roma (più precisamente dall’ex mattatoio del quartiere Testaccio dove era stato allestito un maxi schermo per i tifosi) ha confermato tutto. “Sì, la delusione serpeggia tra i tifosi anche qui”, ha detto sicuro. Peccato però che mentre si parlava proprio della profonda amarezza dei supporter italiani per la sconfitta della Nazionale, dietro un ragazzo, insieme a un gruppo di amici, probabilmente, sembrava tutto fuorché dispiaciuto per l’Italia.

Dal servizio infatti si è sentita della musica di sottofondo e il ragazzo si è lasciato trasportare dalla melodia, mettendo uno in fila all’altro dei passi di danza. Inutile dire che il momento è diventato virale sui maggiori social, che ne hanno fatto dell’ironia. Quando si dice: tempismo perfetto!