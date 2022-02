1 Chi rappresenterà San Marino all’Eurovision 2022?

A maggio finalmente si svolgerà l’Eurovision 2022, che come sappiamo si terrà a Torino. A condurre l’evento saranno Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, mentre a rappresentare l’Italia saranno Mahmood e Blanco, vincitori del Festival di Sanremo.

Ma chi rappresenterà gli altri paesi e in particolare San Marino? Il prossimo 19 febbraio dal Teatro Nuovo di Dogana, si terrà la finale della prima edizione di Una Voce Per San Marino, durante la quale scopriremo quale cantante verrà scelto per rappresentare il paese.

Tra i Big in gara che si contendono questo titolo ci sono cantanti che conosciamo molto bene. Chi sono?

Andiamo a scoprirli.

Francesco Monte

Dopo l’esclusione dal Festival di Sanremo, Francesco Monte ci riprova e tenterà di rappresentare San Marino all’Eurovision 2022.

L’ex tronista riuscirà a vincere la finale di Una Voce Per San Marino?

Lo scopriremo il 19 febbraio.

Ma andiamo avanti.