Chi è Mahmood? Età, vita privata e Instagram

Ciò che sappiamo di Mahmood, concorrente a Sanremo 2022. Età, biografia, vita privata, canzoni e Instagram.

Chi è Mahmood

Nome e Cognome: Alessandro Mahmoud

Nome d’arte: Mahmood

Data di nascita: 12 settembre 1992

Luogo di Nascita: Milano

Età: 29 anni

Altezza: 1,80 cm

Peso: 70 kg

Segno zodiacale: Vergine

Professione: cantante

Fidanzata: informazione non disponibile

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @mahmood

Mahmood età, vero nome e biografia

Chi è e quanti anni ha Mahmood, concorrente al Festival di Sanremo 2022? Il vero nome è Alessandro Mahmoud. Dov’è nato? Nasce a Milano il 12 settembre 1992. La sua età, di conseguenza, è di 29 anni. Quanto è alto? La sua altezza è di circa 1 metro e 80 centimetri.

Parlando delle sue origini, la madre viene dalla Sardegna mentre il padre è egiziano. se vi steste chiedendo di che nazionalità è, la risposta è italiana perché nato nel capoluogo lombardo. I genitori si separano e cresce con la mamma mentre col papà non ha rapporti.

Il nome d’arte che cosa significa? Vi spieghiamo noi il significato. di Mahmood. Nasce dall’unione tra il suo cognome e l’espressione inglese “My Mood” ovvero “il mio stato d’animo“.

Per quanto riguarda gli studi frequenta il liceo linguistico e il Centro Professione Musica della sua città natale.

Vita privata: Mahmood è fidanzato?

Cosa sappiamo della vita privata di Mahmood, in particolare sotto il punto di vista della sfera sentimentale? Ad oggi, purtroppo, non sappiamo se sia fidanzato oppure no. Non abbiamo alcuna notizia su una sua eventuale ex fidanzata.

Molti sono curiosi di sapere chi è la fidanzata, ma in amore è molto riservato. Alcuni rumor ipotizzavano potesse essere fidanzato con Elodie, ma in realtà le cose stanno diversamente e sono solo amici. Vedremo in futuro a chi darà un bacio in futuro.

Passiamo, adesso, a dove seguirlo sui social…

Dove seguire Mahmood: Instagram e social

Dove seguire Mahmood nella sua vita privata e durante Sanremo 2022? Il cantante lo possiamo trovare su Twitter, Facebook e TikTok.

Possiede, inoltre, anche un canale YouTube che conta oltre 1 milione di iscritti. Non manca, ovviamente, Instagram con più 1 milione di follower. Molte le foto che lo ritraggono mentre si rilassa o si esibisce.

Mahmood ha un sito ufficiale.

Carriera

Chi ha scoperto Mahmood? La sua carriera ha inizio nel 2012 quando partecipa a X Factor, venendo eliminato nella terza puntata. Nel 2015 approda a Sanremo nelle Nuove Proposte con il brano “Dimentica“. Tante le collaborazioni fatte negli anni, come quelle con Michele Bravi, Elodie e Marco Mengoni, lavorando anche come autore del testo dei loro brani.

Se, infatti, vi chiedeste chi ha scritto Soldi o chi ha scritto Rapide, la risposta è Mahmood da solo o in collaborazione con altri parolieri. Chi lo produce? Il primo singolo è stato prodotto da Pier Paolo Peroni. Nel 2018 pubblica l’album “Gioventù bruciata“. Ma quando ha vinto Sanremo? La notorietà arriva con “Soldi” (il testo è disponibile su Internet) nel 2019 e la vittoria del Festival.

Di conseguenza approda di diritto all’Eurovision Song Contest classificandosi secondo. Nel 2021 pubblica il secondo album dal titolo “Ghettolimpo“. Qual è l’ultima canzone del cantante? Nel 2022, invece, partecipa al Festival di Sanremo con Blanco portando “Brividi“.

Quanti dischi di platino ha vinto Mahmood e quanti ne ha venduti? Il numero esatto non lo sappiamo. Ma sul web si trovano varie classifiche in merito.

X Factor

La prima esperienza di Mahmood in TV risale al 2012 quando partecipa ad X Factor. Entra, infatti, nella categoria 16-24 Uomini capitanata da Simona Ventura.

Viene scartato dalla giudice agli Homevisit, per poi essere ripescato dal televoto. Esce definitivamente nella terza puntata dei live.

Sanremo 2019

Nel 2019 Mahmood partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo. Si esibisce sul palco dell’Ariston con il brano Soldi, che diventa subito un grande successo.

Vince, infatti, la kermesse musicale e va di diritto all’Eurovision Song Contest.

Eurovision 2019

Come detto poc’anzi, Mahmood vincendo il Festival quell’anno è potuto andare di diritto all’Eurovision Song Contest nel 2019.

Ha portato sempre la canzone vincitrice di Sanremo riuscendo a posizionarsi al secondo posto. Ma chi ha scritto “Soldi“? Lo stesso cantante in collaborazione con Dario Faini e Charlie Charles.

Canzoni e album

Ecco, adesso, gli album che ha inciso Mahmood:

Gioventù bruciata (2019)

(2019) Ghettolimpo (2021)

Molti, invece, le canzoni che sono diventati dei singoli e hanno anche un video:

Fallin’ Rain (2013)

(2013) The Chair (2015)

(2015) Dimentica (2016)

(2016) Pesos (2017)

(2017) Urakami (2018)

(2018) Milano Good Vibes (2018)

(2018) Asia occidentale (2018)

(2018) Gioventù bruciata (2018)

(2018) Soldi (2019)

(2019) Barrio (2019)

(2019) Rapide (2020)

(2020) Moonlight popolare (2020)

(2020) Dorado (2020)

(2020) Inuyasha (2021)

(2021) Zero (2021)

(2021) Klan (2021)

Altri brani di successo di Mahmood, però, sono anche T’amo, Dei oppure Rubini cantata insieme a Elisa.

Mahmood a Sanremo 2022

Come per tanti altri, anche per Mahmood il 2022 non è il primo anno che partecipa al Festival di Sanremo. Questa volta, però, si esibisce insieme a Blanco e con lui porta all’Ariston “Brividi“.

Nella serata cover, venerdì 4 gennaio, portano “Il cielo in un stanza” di Gino Paoli.

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire, quindi, quali altri Big partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Mahmood in coppia con Blanco con il brano “Brividi“:

Achille Lauro

Michele Bravi

Iva Zanicchi

Rkomi

Fabrizio Moro

Irama

Giovanni Truppi

Giusy Ferreri

Emma

Aka7Even

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Ditonellapiaga e Rettore

e Elisa

Noemi

Highsnob e Hu

e Le Vibrazioni

Sangiovanni

Massimo Ranieri

La rappresentante di lista

Ana Mena

A condurre il Festival di Sanremo 2022, infine, Amadeus con 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso di Mahmood a Sanremo 2022

Il percorso di Mahmood, insieme a Blanco, al Festival di Sanremo 2022 ha inizio il 1° febbraio. Questo perché i due cantanti fanno parte del gruppo che si esibisce nella prima serata. Vedremo come si piazzeranno in classifica.

(IN AGGIORNAMENTO)

