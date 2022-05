Chi è Blanco? Età, fidanzata, canzoni e Instagram

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Blanco, dall’età, alla vita privata, alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Blanco

Nome e Cognome: Riccardo Fabbriconi

Nome d’arte: Blanco

Data di nascita: 10 febbraio 2003

Luogo di Nascita: Calvagese della Riviera (provincia di Brescia)

Età: 18 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: cantante

Fidanzata: è fidanzato con Giulia

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha numerosi tatuaggi su tutto il corpo

Profilo Instagram: @blanchitobebe

Profilo TikTok: @blanchitobebe

Blanco età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Blanco e scopriamo quanti anni ha e dove e quando è nato. Il vero nome del cantante è Riccardo Fabbriconi ed è nato il 10 febbraio 2003 a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, dove è cresciuto.

La sua età è dunque di 18 anni, mente sconosciute sono le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che ama praticare sport e in passato ha giocato a calcio. Come se non bastasse Riccardo ha anche suonato la tromba nella marching band di Bedizzole, un paese vicino al suo. Solo in seguito si avvicina alla musica.

Ma andiamo a vedere cosa sappiamo della sua vita privata.

Vita privata

In molti si chiedono se Blanco abbia una fidanzata. La risposta è sì! Riccardo da diverso tempo è infatti legato a Giulia, sulla quale però non abbiamo molte informazioni.

La relazione è stata confermata solo nell’estate del 2021, quando il cantante si è mostrato al fianco della sua fidanzata in occasione dei Seat music Awards.

I fan si chiedono anche se Blanco abbia un fratello. Tuttavia Fabbriconi è figlio unico.

Scopriamo ora dove è possibile seguirlo sui social, e in particolare su Instagram.

Dove seguire Blanco: Instagram e social

In molti si chiedono dove poter seguire Blanco sui social, e in particolare su Instagram.

Naturalmente il cantante ha un profilo attivo, che vanta quasi 1 milione di follower.

Riccardo ha anche un profilo su TikTok, e proprio sui social condivide i momento più belli della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito, andiamo a scoprire cosa sappiamo.

Carriera

La carriera di Blanco inizia quando il cantante inizia a produrre i suoi primi singoli. Riccardo inizia così a postare i suoi pezzi su SoundTrack, dove viene notato dall’etichetta Island Records. Ma come è nata la sua passione per la musica? Ecco cosa svela lui nel corso di un’intervista per FanPage:

“Ho cominciato nel 2017 d’estate, scrissi il mio primo pezzo nella mia stanzetta unicamente per “rimorchiare” una ragazza, quasi per gioco, poi invece mi innamorai completamente della musica (e non della ragazza) e ho continuato a farlo, a provarci”.

Ma non solo. Blanco ha anche svelato quali sono i suoi artisti di riferimento:

“L’immaginario musicale si avvicina molto di più al punk che al rap, per il resto sui generi musicali, ascolto veramente di tutto. Artisti per me con la A maiuscola sono Celentano, Gino Paoli, Lucio Dalla, Modugno, Queen. Più attuali invece Yungblud, Machine Gun Kelly, Stromae. Non ho artisti di riferimento, ma artisti che mi piace ascoltare e mi gasano come i Blink-182, i Mötley Crüe e i Green day”.

Nel giugno del 2020 Blanco dà ufficialmente il via alla sua carriera, quando pubblica il suo primo singolo ufficiale, Belladonna (Adieu). A seguire pubblica il brano Notti in bianco, che lo rende noto al grande pubblico, al punto che raggiunge il secondo posto della Top Singoli della FIMI. A gennaio 2021 esce La canzone nostra, realizzato in collaborazione con Mace e Salmo. Il pezzo riscuote grande successo, al punto da arrivare primo nella classifica dei singoli italiani.

Il 18 giugno 2021 esce il singolo Mi fai impazzire, in collaborazione col rapper Sfera Ebbasta. La canzone ottiene un successo straordinario, e mantiene il primo posto delle classifiche italiane per ben otto settimane consecutive, venendo certificato sestuplo platino con 420.000 unità. A settembre 2021 Riccardo rilascia il suo primo album ufficiale, Blu Celeste.

Blu Celeste

Dopo il successo straordinario dei suoi singoli, che l’hanno consacrato come uno degli artisti più amati del momento, il 10 settembre 2021 Blanco pubblica il suo primo album ufficiale, Blu Celeste. Il disco contiene 12 brani, tra cui le canzoni già rilasciate in precedenza.

Il disco debutta direttamente al primo posto della classifica degli album italiani, e viene certificato disco d’oro dalla FIMI dopo una settimana, per aver totalizzato oltre 25.000 unità di vendita a livello nazionale, e disco di platino la settimana successiva. Contemporaneamente l’omonimo singolo si è piazzato in cima alle classifiche e inoltre tutte e dodici le canzoni di Blu Celeste sono apparse nella classifica FIMI.

A febbraio 2022 per Blanco arriva una nuova grande opportunità: il Festival di Sanremo 2022.

Blanco a Sanremo 2022

A dicembre 2021 Amadeus annuncia i Big in gara al Festival di Sanremo 2022. Tra gli artisti c’è anche Blanco, che per la prima volta partecipa alla kermesse musica. Riccardo sul palco dell’Ariston gareggia insieme a Mahmood e i due artisti presenteranno il brano inedito “Brividi”.

Nel corso della serata Cover, i cantanti si esibiranno con “Il cielo in una stanza”, iconico brano di Gino Paolo.

Ma chi sono gli altri Big di Sanremo 2022? Andiamo a scoprirli.

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire chi sono gli altri Big che partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Blanco e Mahmood e le rispettive canzoni che gli artisti presenteranno sul palco dell’Ariston.

A condurre il Festival di Sanremo 2022 come sappiamo ci sarà Amadeus con ben 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso di Blanco a Sanremo 2022

Il percorso di Blanco a Sanremo 2022 inizia martedì 1 febbraio. Il cantante infatti salirà sul palco dell’Ariston insieme a Mahmood nel corso della prima serata della kermesse.

Brividi fin dal primo momento ha conquistato il cuore del pubblico e del web, e ha scalato immediatamente le classifiche. Ma non solo. Alla fine della seconda serata abbiamo scoperto che i due artisti si sono posizionati al secondo posto della prima classifica generale!

Blanco e Mahmood torneranno anche a esibirsi nel corso della terza serata, e alla fine della diretta si posizionano al primo posto della seconda classifica generale.

Durante la quarta serata si esibiscono la Cover de Il cielo in una stanza di Gino Paoli e anche stavolta si posizionano al primo posto della classifica generale.

Nel corso della quinta serata tornano a esibirsi con Brividi, vincendo il Festival di Sanremo 2022. Questo ha aperto al duo la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest 2022, a Torino dal 10 al 14 maggio.

