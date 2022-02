1 I Maneskin scrivono a Blanco e Mahmood per l’Eurovision 2022

Mahmood e Blanco, dopo la vittoria del Festival di Sanremo di quest’anno, hanno ottenuto il diritto di andare a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022. Queste le loro parole nella conferenza stampa:

Se andremo all’Eurovision? Direi di sì! Tanto più che siamo in Italia. Se la porteremo in italiano o se la tradurremmo in inglese? Io vorrei portare la canzone italiana nel mondo. Non sappiamo se la tradurremo. Alla canzone abbiamo iniziato a lavorarci a luglio, abbiamo scritto le strofe in estate ognuno a casa propria, e poi ci sono rivisti a ottobre. È stato un travaglio ma le cose vanno lavorate

I Maneskin l’in bocca al lupo a Mahmood e Blanco per l’Eurovision 2022

In queste ultime ore, infatti, gli ex vincitori di Sanremo e proprio dell’Eurovision, i Maneskin, hanno scritto su Twitter un messaggio di sostegno alla coppia di artisti: “In bocca al lupo per l’Eurovision!! Spaccate tutto ragazzi“. Tantissimi i like e i commenti sotto il post: “Troppo cuccioli, li amo tutti e sei” o ancora “No, vabbè, loro fantastici come al solito” o ancora “Amando queste interazioni“. Una sorta di passaggio di testimone. La competizione, come sappiamo si terrà a Torino:

Torino è la città ospitante perfetta per il 66° Eurovision Song Contest. Come abbiamo visto durante le Olimpiadi invernali del 2006, il PalaOlimpico supera tutti i requisiti necessari per organizzare un evento globale di questa portata. Siamo rimasti molto colpiti dall’entusiasmo e dall’impegno della Città di Torino che accoglierà migliaia di tifosi il prossimo maggio. Questo sarà il primo Eurovision Song Contest che si terrà in Italia in 30 anni. Insieme alla nostra emittente host Rai, siamo determinati a renderlo speciale.

Durante il Festival, inoltre, Amadeus ha anche annunciato i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022. Continuate a leggere per scoprire di chi si tratta…