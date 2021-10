L’Eurovision 2022 arriva a Torino

Dopo tanti gossip, finalmente è arrivata la conferma che tutti stavamo aspettando! Poco fa i canali ufficiali della kermesse hanno annunciato che l’Eurovision 2022 si terrà a Torino il 10, il 12 e il 14 maggio! Dopo la vittoria dei Maneskin, il festival torna in Italia dopo ben 31 anni, e a breve inizieranno così i preparativi di questo grande e attesissimo evento. Con un comunicato stampa, Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ha affermato:

“Torino è la città ospitante perfetta per il 66° Eurovision Song Contest. Come abbiamo visto durante le Olimpiadi invernali del 2006, il PalaOlimpico supera tutti i requisiti necessari per organizzare un evento globale di questa portata. Siamo rimasti molto colpiti dall’entusiasmo e dall’impegno della Città di Torino che accoglierà migliaia di tifosi il prossimo maggio. Questo sarà il primo Eurovision Song Contest che si terrà in Italia in 30 anni. Insieme alla nostra emittente host Rai, siamo determinati a renderlo speciale”.

Anche l’amministratore delegato dell’emittente italiana Rai, Carlo Fuortes ha detto la sua in merito all’arrivo dell’Eurovision 2022 a Torino:

“Siamo felici che Torino ospiterà la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, il festival internazionale amato da un vasto pubblico in ogni Paese. Grazie alla bella vittoria dei Maneskin, il Contest torna in Italia dopo 31 anni, in una città che ha tutte le caratteristiche per ospitare un evento così prestigioso. La scelta della Rai, insieme a EBU, non è stata facile visto l’altissimo livello delle proposte avanzate dalle città in gara, che ringrazio per l’entusiastica partecipazione. Da oggi inizia un viaggio entusiasmante per la Rai e la città di Torino che ci porterà a maggio 2022. Una grande sfida per la Rai e per il nostro Paese”.

Non resta che attendere dunque ulteriori informazioni sull’Eurovision 2022. Nelle prossime settimane infatti scopriremo quando e dove sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare al festival, e quali saranno gli eventi collaterali alla kermesse.

