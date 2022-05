1 I favoriti della seconda semifinale dell’Eurovision 2022

Questa sera su Rai 1 va in onda la seconda semifinale dell’Eurovision 2022, con la conduzione di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Durante la prima serata abbiamo visto le esibizioni dei primi 17 paesi in gara. Tuttavia soltanto in 10 hanno avuto accesso alla finalissima che andrà in onda sabato 14 maggio. Stasera dunque sul palco saliranno i restanti 18 paesi, ma anche in questo caso saranno soltanto in 10 le nazioni che passeranno all’ultima puntata. Ai 20 paesi vincitori si uniranno anche i Big Five, ovvero i 5 paesi che di default accedono alla finale, che sono Italia, Spagna, Regno Unito, Germania e Francia.

In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso della diretta di questa sera, in questi giorni i bookmakers hanno fatto le loro scommesse, e hanno stilato una prima classifica con i preferiti. Ma quali sono dunque i paesi favoriti della seconda semifinale di Eurovision 2022? Andiamo a scoprire la classifica degli scommettitori SNAI, con le rispettive quotazioni:

Romania, quotata a 100

Montenegro, quotato a 100

Israele, quotato a 100

Repubblica Ceca, quotata a 100

Irlanda, quotata a 100

Macedonia Del Nord, quotata a 75

Georgia, quotata a 50

Cipro, quotata a 50

Malta, quotata a 50

Azerbaijan, quotato a 50

Finlandia, quotata a 25

San Marino, quotato a 25

Estonia, quotata a 25

Belgio, quotato a 20

Serbia, quotata a 20

Australia, quotata a 20

Polonia, quotata a 4,50

Svezia, quotata a 1,27

Pare dunque che al momento sia la Svezia il paese favorito della seconda semifinale di Eurovision 2022 dagli scommettitori. Tuttavia per avere un’idea più chiara facciamo anche affidamento sulla classifica stilata dai bookmakers di Eurobet.