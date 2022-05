La classifica della prima semifinale dell’Eurovision 2022

Questa sera, 10 maggio, è andata in onda la prima semifinale dell’Eurovision 2022. La manifestazione canora internazionale, quest’anno ospitata dall’Italia, precisamente nella città di Torino. Si sono esibiti alcuni dei Paesi. La seconda tranche salirà sul placo tra pochi giorni. Nel corso dell’appuntamento abbiamo visto le prime Nazioni lottare per un posto nell’ultima serata.

Alla fine di tutte le esibizioni, quindi, si sono aperte le votazioni. Un massimo di venti voti e non si potrà votare il proprio Paese natale. La gara, però, è stata anche intervallata da alcuni ospiti, come per esempio Diodato. L’artista, infatti, si è esibito sul palco con “Fai rumore“, brano che avrebbe dovuto presentare nel 2020, nell’edizione che è stata cancellata a causa della pandemia di Coronavirus.

Ecco, ora la lista completa della prima semifinale dell’Eurovision 2022, grazie alla quale scopriamo i primi dieci finalisti. Dopo una piccola pausa, quindi, i conduttori (Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan) hanno annunciato i nomi precisando che non si sarebbe trattato di una classifica:

Svizzera

Armenia

Islanda

Lituania

Portogallo

Norvegia

Grecia

Ucraina

Moldavia

Olanda

Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news. Per recuperare la puntata del 10 maggio dell’Eurovision 2022 potrete accedere alla piattaforma streaming RaiPlay.

Novella 2000 © riproduzione riservata.