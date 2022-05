1 Ex allieva di Amici sul palco dell’Eurovision 2022

Amici è un importante trampolino di lancio per ballerini e cantanti e se negli ultimi anni abbiamo visto artisti raggiungere traguardi straordinari (come l’Eurovision Song Contest), anche per quelli delle precedenti edizioni non sembra essere da meno. Ricordate Klaudia Kepa? È stata una delle ballerine più apprezzate della quattordicesima stagione del talent show e, negli anni, si è tolta tante soddisfazioni. Ieri, infatti, come vedremo, si è esibita sul prestigioso palco del PalaOlimpico di Torino.

Klaudia Pepa ad Amici faceva parte della squadra Bianca del Serale, è arrivata quarta, alle spalle rispettivamente dei The Kolors (vincitori del programma), Briga e Virginia Tomarchio. Il quarto posto, però, non ha demoralizzata di certo e ha continuato a studiare e fare ciò che più ama: ballare. La ricordiamo, per esempio, anche nel video musicale di Loca del cantante Aka7even, anche lui ex di Amici. Ebbene sì, anche Klaudia era presente nella clip e ora la ritroviamo come coreografa all’Eurovision Song Contest di Torino.

I fan di Amici hanno subito notato la sua presenza all’Eurovision accanto alla cantante dell’Albania Ronela Hajati e sui social non hanno potuto fare a meno di ricordarlo. Sono davvero tanti i commenti di questo tipo, sintomo dunque di quanto Klaudia sia rimasta nel cuore di tutti…

Il tweet dedicato a Klaudia Pepa, coreografa all’Eurovision

E voi vi ricordavate di lei? A raccontare qualcosa in più a proposito della coreografia all’Eurovision è stata proprio Klaudia Pepa rilasciate a RaiPlay per un documentario realizzato per l’occasione. Come vedremo la ballerina, molto entusiasta, ha rivelato ciò che avremo visto ieri sera. Andiamo a leggere le sue parole…