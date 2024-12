Durante la puntata di questo pomeriggio di Domenica In, Sonia Bruganelli ha chiesto a Paolo Fox se il prossimo anno il suo ex marito Paolo Bonolis si sposerà di nuovo oppure no.

La domanda di Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis

Questo pomeriggio va in onda una nuova puntata di Domenica In, la quale si è aperta con la presenza di tanti ospiti accolti dalla padrona di casa. A far compagnia a Mara Venier e al pubblico a casa, infatti, troviamo per esempio Alan Friedman, Giancarlo Magalli, Rossella Erra, Valeria Marini e Sonia Bruganelli.

Il primo segmento è stato dedicato all’oroscopo di Paolo Fox e per tale ragione è stata fatta una presentazione generica su come andrà il 2025 segno per segno. A un certo punto l’astrologo ha avuto il compito di parlare dei Gemelli:

“Giove continua il transito nel segno dei Gemelli fino a giugno. Novembre e dicembre hanno bloccato le vostre iniziative e avete avuto dei fastidi. Siete in preparazione per un grande evento. Ci sarà un impeto durante l’estate, cinque stelle per amore e lavoro”.

Sonia Bruganelli ha fatto il proprio intervento a questo punto, chiedendo a Paolo Fox se i Gemelli si risposeranno. “Chi hai dei Gemelli?“, ha domandato Mara Vienier e l’altra ha replicato: “Il mio ex marito, per capire. Guarda quanto ha d’amore! Non vorrei che andasse male, anzi“.

Paolo Fox ha replicato che una persona nata sotto tale segno zodiacale si prende del tempo prima di compiere un passo del genere: “Ci pensa, però qualche flirt carino a luglio lo avrà“. Vedremo se questa previsione si avvererà oppure no, del resto il futuro lo abbiamo in mano soltanto noi stessi. Come al solito, vi terremo informati come sempre per quanto riguarda i gossip del caso.