Nel corso di una recente intervista, Angelo Madonia è tornato a parlare del suo addio a Ballando con le Stelle, dando la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto.

Parla Angelo Madonia

In queste settimane si è molto parlato di Angelo Madonia. Il ballerino, a poche settimane dalla finale di Ballando con le Stelle, è stato allontanato dal programma a seguito di alcune divergenze professionali con la produzione e così ha detto addio al talent show di Rai 1. In questi giorni così, a distanza di una settimana dalla fine della trasmissione, Angelo ha deciso di rompere il silenzio e di dare la sua versione dei fatti su quello che sarebbe accaduto. Nel corso di una lunga intervista con Vanity Fair Italia, Madonia ha dunque affermato:

“Volevano che da professionista della danza mi trasformassi in personaggio da reality. Se metti sempre in mezzo la vita privata, alla fine si riduce tutto a pettegolezzo. […] Credo che in un talent show debbano stare sempre al centro le esibizioni, l’arte, anche le emozioni che gravitano attorno. È frustrante che si debba invece finire col parlare di qualcosa che non c’entra niente col tuo lavoro”.

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo racconto su quello che sarebbe accaduto a Ballando con le Stelle, Angelo Madonia aggiunge: “Di tutta questa storia la parte lesa sono io. Io sono stato licenziato nel bel mezzo di un programma dopo tanti sacrifici. Di me hanno scritto qualsiasi cosa, su di me si sono inventati di tutto. Sono un padre, ho due bimbe. Nessuno mi ha chiesto ‘come stai?’, né Milly Carlucci né Federica Pellegrini. Forse era normale che fossi io ad aspettarmi una telefonata”.

Angelo conclude affermando che sarebbe stato lui stesso, su richiesta della produzione, a “intercedere” con Sonia Bruganelli per convincerla a partecipare a Ballando con le Stelle. A riguardo Madonia aggiunge: “Ho contribuito a farli dialogare in merito alla proposta”.