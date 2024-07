In queste ore l’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta ha condiviso sui social un lungo messaggio, che secondo qualcuno sarebbe una vera frecciata alla famiglia del compagno Pietro Tartaglione.

Le parole di Rosa Perrotta

Sono trascorsi diversi anni da quando Rosa Perrotta ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista del dating show. Proprio all’interno del programma l’influencer fece la conoscenza di Pietro Tartaglione, col quale fin dal primo momento scattò la scintilla. Ancora oggi i due sono innamoratissimi e col passare del tempo hanno anche allargato la loro famiglia. Nel 2019 è nato infatti il piccolo Domenico Ethan, mentre due anni più tardi è venuto alla luce Mario Achille.

In queste ore intanto proprio Rosa è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Sui social infatti l’ex tronista ha pubblicato uno scatto in cui vediamo gli zii materni prendersi cura dei suoi bambini. A quel punto la Perrotta, come riporta Coming Soon, ha affermato: “Sono fondamentali per noi. Senza di loro non avremmo potuto fare spesso delle cose. Ecco, questa è la mia famiglia. Ora capite perché ci amiamo così tanto? Perché nessuno volta le spalle, perché ci siamo gli uni per gli altri, perché c’è amore disinteressato e reale, perché nessuno viene abbandonato”.

Ma non è finita qui. Rosa Perrotta, proseguendo il suo discorso, ha lanciato quella che ai più è sembrata essere una frecciata alla famiglia di Pietro Tartaglione. L’ex tronista ha infatti aggiunto: “I miei genitori ci hanno insegnato ad essere così. Per fortuna. E se è vero che dovrò spiegare delle cose ai miei figli, sicuramente non dovrò spiegargli cosa vuol dire avere 2 grandi nonni e 2 zii che li hanno riempiti di amore. Questo è famiglia. Il resto si chiama nascere sotto lo stesso tetto”.

Naturalmente a oggi non sappiamo a chi fossero rivolte le parole di Rosa. Tuttavia siamo a completa disposizione dell’ex tronista e del suo compagno qualora volessero fare delle precisazioni o delle rettifiche sulla situazione.