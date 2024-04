Real Time lancia il suo “Uomini e Donne over”! Il nuovo dating show Discovery

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Aprile 2024

Uomini e donne

Discovery “imita” Mediaset? Presto sulla piattaforma (e più precisamente sul canale di Real Time) potrebbe arrivare un programma ispirato a Uomini e Donne di Maria De Filippi, dating show che come noto vanta milioni di telespettatori al pomeriggio su Canale 5.

Uomini e Donne over anche su Real Time

Su Canale 5 Uomini e Donne è la trasmissione di punta del pomeriggio, così come Amici. Tra Trono Classico e Trono Over, il format condotto da Maria De Filippi negli anni continua a riscuotere un successo enorme sia per i suoi personaggi che per le storie raccontate di puntata in puntata.

Nel tempo ci sono state diverse imitazioni del dating show o comunque dei contenuti ispirati proprio alla “creatura” di Mediaset. Presto però potrebbero esserci delle novità anche su Discovery a riguardo. Un annuncio che ha già attirato l’attenzione di molti, semmai dovesse andare in porto questa idea.

A lanciare la notizia su IlFattoQuotidiano.it è Giuseppe Candela. Tra le tanto news, il giornalista ne ha rilasciata una che riguarda proprio un nuovo programma televisivo sulle coppie e l’amore, che trae appunto l’idea da Uomini e Donne. Questo il trafiletto che si legge sul sito:

“(…) Nell’attesa Discovery lancia il suo “Uomini e Donne Over“. Il gruppo Warner Bros ha messo nel mirino lo spin off “The Golden Bachelor“, trasmesso a settembre 2023 su ABC. Cast di anziani e un uomo single, l’amore in terza età dovrebbe sbarcare su Real Time il prossimo autunno”,

Sempre stando a quanto riferisce il giornalista le registrazioni della trasmissione sarebbero previste per questa estate. E dato che il dating show di Maria De Filippi incolla alla TV 3 milioni di telespettatori al pomeriggio, perché non provare questa strada?

Al momento si tratta di indiscrezioni e non sappiamo molto di più a riguardo, ma non è escluso che Discovery possa fare sul serio con un programma ispirato proprio a Uomini e Donne.