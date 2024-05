Carlotta Dell’Isola è incinta del suo primo figlio: il dolce annuncio

NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2024

Dopo le nozze di due anni fa con Nello Sorrentino, Carlotta Dell’Isola annuncia con un tenero video postato sui social di essere incinta del suo primo figlio.

Carlotta Dell’Isola aspetta un figlio

Sono passati alcuni anni da quando il grande pubblico Mediaset ha fatto la conoscenza di Carlotta Dell’Isola e di Nello Sorrentino. Come in molti ricorderanno infatti i due hanno partecipato a Temptation Island, diventando in breve i protagonisti assoluti del reality show di Canale 5. Dopo un momento di crisi tuttavia la coppia lasciò il programma insieme e una manciata di settimane dopo Carlotta entrò a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5. Proprio durante questa esperienza, la Dell’Isola ricevette una bellissima proposta di matrimonio dal suo fidanzato, che emozionò tutto il pubblico.

Nel maggio del 2022 si sono così svolte le nozze e adesso a distanza di due anni dal matrimonio è arrivata una bellissima notizia, che ha commosso i fan. Con un dolce video postato sui suoi social, Carlotta Dell’Isola ha infatti annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Nella clip, in cui appare naturalmente anche Nello Sorrentino, si notano le prime immagini dell’ex Vippona con il pancione. I due hanno anche tenuto un gender reveal, durante il quale Carlotta ha fatto intendere di essere in attesa di maschietto. In seguito la Dell’Isola ha aggiunto:

“Tutte le cose belle a questo mondo sono iniziate con un sogno, quindi tu tieniti stretta il tuo. Presto in tre”.

Presto dunque Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino accoglieranno il loro primo figlio. Senza dubbio nelle prossime settimane l’ex Vippona del Grande Fratello Vip aggiornerà anche i fan con i dettagli sulla sua gravidanza. Nel mentre a questa splendida coppia facciamo i nostri più sinceri auguri e attendiamo con nascita del primo di figlio di Carlotta e Nello.