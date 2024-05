NEWS

Andrea Sanna | 3 Maggio 2024

Oroscopo

Quali sono le previsioni della settimana dell’oroscopo di Joss? Qui la classifica completa dei segni, dal 6 al 12 maggio.

Ricordiamo che essere nelle ultime posizioni della classifica non è sinonimo di una settimana negativa per i segni. Semplicemente, ci saranno accadimenti, vostre azioni che modificheranno situazioni in stasi. Uscirete dalla vostra comfort zone, volenti o nolenti. Sarete più stimolati dalla vita, per aggiustare situazioni che non funzionano. La vita stessa soffierà venti di cambiamento.

1 – Oroscopo di Joss: l’Ariete

Energia di grande rinascita vi attende con l’aiuto di mercurio e venere. Siete ottimisti e pronti a programmare progetti, viaggi e vita personale. Un amore arriva al capolinea, e un altro ricostruisce le proprie basi pronti a volare. Siete carichi e l’energia personale vi spinge ad essere carismatici, socievoli e pronti ad accogliere le differenze.

2 – Toro

Le stelle brillano e regalano l’avanzare di progetti personali e professionali. E’ cambiato anche l’umore e con esso la vostra voglia di affrontare la vita. Siete genuini e autentici con chi vi circonda. Amerete colloquiare ancora di più: strumento ottimo per fare nuove amicizie. Bene la coppia e i single: l’amore brilla all’orizzonte.

3 – Le previsioni della settimana: i Pesci

È una settimana le cui stelle sono foriere di novità. Certo Saturno imperversa nel vostro cielo e vi rende instabili e ancora alla ricerca di sicurezza. Molti hanno la necessità di voltare pagina e iniziare un progetto nuovo. Molti di evolvere la propria storia o costruire nel lavoro qualcosa di più vantaggioso economicamente. State sperimentando strade nuove! Continuate cosi!

4 – Sagittario

Le possibilità di aggiustare una situazione ormai agli sgoccioli è fornita dalle stelle, ma attenzione ad essere troppo disponibili con chi la pensa diversamente da voi. A volte la vostra estrema gentilezza non è vista bene. Le stelle della settimana vi ricordano di pensare di più a voi stessi ed

usare quella dote che il maestro Guerdjieff definiva come “sano egoismo”.

5 – Gemelli

Buona la settimana che vi vede protagonisti di avanzamenti. Chi attendesse una chiamata, eccola arrivare. Chi attendesse un esito giudiziario, eccolo arrivare. Insomma, una settimana in cui, a detta delle stelle, le attese sono finite. Stesso discorso per il lavoro: attendete una comunicazione importante? Eccola arrivare! E saranno faville!

6 – L’oroscopo dal 6 al 12 maggio: la Vergine

Le stelle non sono ancora a vostro favore. Il cielo si sta aprendo per realizzare i vostri più bei progetti, ma questa settimana dovrete affrontare alcune situazioni economiche non felici, specie se avete un’attività vostra. Bene l’amore di coppia, se solido costruirete quel tassello in più atto alla felicità.

7 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Settimana brillante, le stelle sono dalla vostra parte. Riparte il carrozzone dei pensieri, dei progetti, della vita bella quella avvertita sulla vostra pelle. La settimana è molto positiva in fatto di amicizie e nuove conoscenze: bene la coppia che potrà organizzare l’estate e un progetto importante: a quanto pare un successo è in arrivo…finalmente!

8 – Leone

Il lavoro brilla all’orizzonte e regala molte opportunità di guadagni. Dai liberi professionisti sino al lavoro dipendente siete un fiume in piena pronto a straripare di energie ed occasioni. Bene le giornate centrali della settimana in fatto di incontri: se cercate divertimento le stelle ve lo regaleranno.

9 – Le previsioni dal 6 al 12 maggio: il Capricorno

Le stelle della settimana sono sbieche per voi che necessitate di un attimo di pausa e relax. Chiarezza è la parola chiave e con essa le stelle del fine settimana potranno portarvi quell’antro di leggerezza in compagnia di amici di vecchia data. Attenzione a mercurio che alla quadratura del sole può portarvi seccature anche in ambito lavoro.

10 – La settimana del Cancro

Settimana in cui viaggerete su un mare mosso di emozioni e contrari pareri circa la vostra vita. Da un datore di lavoro, sino a giungere nell’intimità famigliare, dovrete confrontarvi con qualcuno per portare avanti le vostre idee. Meglio la settimana prossima con alcuni pianeti che vi regaleranno più serenità e più spensieratezza.

11 – Scorpione

La settimana è tosta con l’ausilio di Marte e Saturno ancora diretti positivamente al vostro Sole. Le giornate centrali della settimana sono favorite dalla Luna di transito che è per voi toccasana di incontri e risposte positive, qualora attese. Se siete single, un incontro potrebbe fare capolino nella vostra vita, almeno sotto le coperte!

12 – Oroscopo di Joss: la Bilancia

Settimana in cui siete un segno in difficoltà. Una situazione non vi appaga, si generano difficoltà a tutto tondo, non mancano le difficoltà in campo cuore. La coppia, specie se da tempo in bilico, deve ritrovare se stessa con una buona dose di appeal reciproco. I single? Meglio dedicarsi agli affari.