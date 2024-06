Un’ex vippona punta Tale e Quale Show e starebbe studiando per i provini

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Giugno 2024

Tale e Quale Show

Pare che un’ex vippona si sta preparando per sostenere il provino per Tale e Quale Show

Stando a una recente indiscrezione sembrerebbe che Sophie Codegoni si stia preparando per sostenere i provini per la nuova edizione di Tale e Quale Show. Ecco che cosa sappiamo.

Sophie Codegoni a Tale e Quale Show?

La nuova edizione edizione di Tale e Quale Show non avrà inizio prima di settembre 2024 e sappiamo già che ci saranno delle novità. In giuria infatti non troveremo più Loretta Goggi, che ha deciso di lasciare il programma dopo ben 12 anni. Tante le teorie su chi potrebbe prendere il suo posto, così come sono tante le indiscrezioni sui prossimi concorrenti. Qualcuno ha iniziato anche a fare il nome di Sophie Codegoni.

A parlarne più nel dettaglio è stata l’infuencer Deianira Marzano durante l’intervento a Radio Marte. L’esperta di gossip ha affermato che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché ex vippona del Grande Fratello Vip, starebbe prendendo lezioni di canto con una professionista:

“Posso rivelare che tra due settimane iniziano i casting della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Sapete chi è che si sta preparando? La Codegoni! Sophie Codegoni sta facendo delle lezioni di canto e una persona che conosce la sua insegnante di canto mi ha detto questa cosa. Sì, si sta preparando per provare a entrare nel programma”.

I casting pare che verranno aperti tra pochissimo tempo e quindi verso la fine dell’estate saremo a conoscenza di tutti i concorrenti. Tra coloro che vorrebbero partecipare alla trasmissione, sempre dal mondo di Uomini e Donne, anche l’ex Cavaliere Giorgio Manetti:

“Potrebbe essere interessante. Vorrei interpretare degli artisti stranieri non italiani“.

Ovviamente l’ultima parola spetterà a Carlo Conti e tutto il pubblico lo scoprirà a ridosso del debutto. A voi chi piacerebbe vedere come concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show? Fatecelo sapere con un commento!