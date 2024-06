Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Giugno 2024

Isola dei Famosi

In queste ultime ore Khady Gueye, ex concorrente de L’Isola dei Famosi, ha rivelato il segreto che si nasconde dietro ai suoi capelli, che sono stati la causa di un incidente proprio in Honduras.

I capelli di Khady a L’Isola dei Famosi

Forse vi ricorderete dell’incidente di cui è stata vittima Khady Gueye poco tempo fa a L’Isola dei Famosi. Durante una prova con Aras Senol sui pali rotanti la modella è rimasta impigliata con i capelli in una corda e ha iniziato a urlare. Il gioco si è subito fermato e il pubblico, così come la conduttrice e gli opinionisti, si sono pietrificati presi dalla paura.

Per fortuna Khady è stata liberata nel giro di poco tempo e portata subito dai medici. Purtroppo ha dovuto indossare un collare ortopedico per qualche giorno anche se durante la finale si è fatta vedere più in forma che mai. In queste ultime ore, inoltre, ha risposto a una domanda proprio in merito alla sua cute, rivelando qual è il segreto dei suoi capelli:

“Sono tanto contenta di rispondere a questa domanda. Il trucco c’è ma non si vede. Scherzi a parte, ho la fortuna di avere mia zia che mi supporta nella scelta e nell’acquisto delle extension e parrucche.

Proprio durante L’Isola mi sono trovata davvero benissimo con le cuciture (la wig è stata cucita ed è stata super resistente)”.

Insomma, Khady Gueye a L’Isola dei Famosi non ha rischiato di strappare i suoi capelli, ma solo una parrucca. Essendo però fissata così bene il male è stato sicuramente tanto, non solo al cuoio capelluto ma anche al collo che ha storto. Come già riportato poc’anzi, tuttavia, adesso sta molto bene e nella puntata di qualche giorno fa si è presentata in studio con degli stupendi capelli rosa. Seguiteci per tante altre news.