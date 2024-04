NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

Grande Fratello

Nel corso di una recente intervista, Massimiliano Morra ha rivelato di essersi pentito di aver partecipato al Grande Fratello Vip 5.

Le parole di Massimiliano Morra

Sono passati alcuni anni ormai da quando Massimiliano Morra ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Fin dal primo momento, come in molti ricorderanno, l’attore è finito al centro dell’attenzione mediatica per via del suo rapporto con l’ex fidanzata Rosalinda Cannavò, che per settimane ha fatto discutere il web. Nonostante per qualche settimana era sembrato, all’interno della casa di Cinecittà, che i due avessero chiarito, a un tratto la situazione è nuovamente precipitata e a oggi i due sono nuovamente ai ferri corti, al punto che l’ex Vippone ha anche querelato la sua ex compagna. Ma non è finita qui.

In queste ore proprio Massimiliano Morra è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via di un’intervista rilasciata a TvBlog. Nel corso della chiacchierata con il noto portale infatti l’attore ha ammesso di essersi pentito di aver partecipato al Grande Fratello Vip e si è così scagliato contro il reality show in onda su Canale 5. L’ex Vippone ha anche rivelato di aver accettato di prendere parte al programma per questioni economiche, essendo i set fermi a causa della pandemia da Covid-19. Queste le sue dichiarazioni, che stanno già facendo il giro del web:

“Un’esperienza terribile, fatta per soldi. Mi sono sentito manovrato, buttato in un enorme calderone di pettegolezzi. Ho sbagliato. Non era per me. Chiedo scusa al mio pubblico, che mi ha sempre sostenuto, per tutto ciò che è nato dopo. Io, ingenuamente, mi sono lasciato trasportare”.

A oggi dunque Massimiliano Morra si è lasciato alle spalle l’esperienza al Grande Fratello Vip e attualmente si sta concentrando nuovamente sulla sua carriera. A lui dunque facciamo un grande in bocca al lupo.