Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2024

Ilary Blasi

Compleanno speciale per Ilary Blasi, che vola in Turchia insieme al compagno Bastian Muller ai suoi tre figli

Oggi Ilary Blasi festeggia il suo 43esimo compleanno. Per l’occasione la conduttrice è volata in Turchia insieme al compagno Bastian Muller e ai tre figli Christian, Chanel e Isabel.

Compleanno magico per Ilary Blasi

Sono stati mesi intensi gli ultimi per Ilary Blasi, che adesso ha finalmente ritrovato la serenità e l’amore. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti infatti la conduttrice ha deciso di ripartire da sé stessa e ha iniziato a concentrarsi su questa nuova fase della sua vita. Nel mentre la presentatrice ha ritrovato l’amore e da un anno e mezzo si è legata a Bastian Muller, con il quale ancora ora fa coppia fissa. Oggi intanto per la Blasi è una giornata speciale. Come in molti sapranno infatti Ilary festeggia il suo 43esimo compleanno e per l’occasione non è mancato un bellissimo viaggio.

La conduttrice è infatti volata in Turchia insieme a Bastian e ai tre figli Christian, Chanel e Isabel, nati dalle nozze con Totti. Ilary sta così vivendo una giornata indimenticabile, iniziata alle prime luci dell’alba. Alle 5 del mattino la presentatrice ha postato una storia sul suo profilo, affermando: “Così inizia il mio compleanno”. La festeggiata si è poi diretta insieme al suo compagno e ai suoi ragazzi sull’altipiano della Cappadocia, dove ha assistito a uno spettacolo mozzafiato: il volo delle mongolfiere. Ma non solo.

Successivamente Ilary Blasi, con Bastian e i suoi figli, ha fatto un giro ad alta quota su un pallone aerostatico e ovviamente il momento è stato testimoniato sui social. Nel mentre non è tardato ad arrivare il post di auguri di Muller, che sui suoi profili ha scritto: “Buon compleanno amore mio. Vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole”.

Tornata a terra Ilary ha poi spento le candeline, circondata dall’amore dei suoi cari. Non resta dunque che fare tanti auguri alla Blasi, in attesa di rivederla in tv.