Fabio Caressa festeggia i suoi 57 anni con la famiglia, la dedica della moglie Benedetta Parodi (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Aprile 2024

Fabio Caressa ieri sera ha festeggiato un traguardo importante, ovvero i suoi 57 anni. Ha celebrato questa ricorrenza speciale insieme a tutta la sua famiglia: ecco le foto.

Il compleanno di Fabio Caressa

Fabio Caressa e Benedetta Parodi si sono conosciuti nel 1997 quando entrambi lavoravano come giornalisti, lei appassionata di cinema e lui di calcio. Il luogo del loro primo incontro è stata la sede di Telepiù, emittente all’interno della quale tutti e due hanno mosso i primi passi professionali.

All’epoca Benedetta aveva 25 anni, mentre Fabio ne aveva 30; si sono innamorati e nel giro di pochi anni hanno deciso di convolare a nozze. Dal loro matrimonio sono nati Matilde, Eleonora e Diego. La figlia maggiore sta muovendo i primi passi nel mondo della musica, la figlia di mezzo ha preso parte con il padre a Pechino Express nel 2024, e il più piccolo sta ancora andando a scuola.

Il 18 aprile 2024 Fabio Caressa ha così festeggiato 57 anni insieme alla sua famiglia al completo. Hanno deciso di celebrare la giornata andando a magiare fuori in un locale elegante e qui sotto possiamo vedere alcune foto. Tra queste, per esempio, uno scatto in cui marito e moglie si scambiano un tenero bacio.

Il bacio tra Caressa e Benedetta Parodi

Oppure anche un’immagine in cui si abbracciano poco dopo aver spento le candeline sulla tornata di compleanno. Nelle ultime ore, poi, il giornalista sportivo ha ringraziato anche tutti i suoi follower per gli auguri che gli hanno rivolto:

“Amici buongiorno, volevo ringraziarvi tutti per gli auguri di ieri. Me ne avete mandati davvero tantissimi. Posso solo ringraziarvi e continuate a seguirmi”.

Benedetta Parodi abbraccia Fabio Caressa mentre soffia sulle candeline

Tanti anche gli amici che gli hanno augurato un buon compleanno, così come la moglie che gli ha dedicato un dolce post: “Auguri amore mio“. Una serata che non dimenticherà facilmente.