Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Aprile 2024

Federico Fashion Style

Federico Fashion Style ha raccontato di essere stato vittima di un’aggressione omofoba. Come sta oggi e le sue parole

In queste ultime ore Federico Fashion Style ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo essere stato vittima di un’aggressione omofoba. Ecco come sta oggi.

L’aggressione a Federico Fashion Style

Giovedì 18 aprile 2024 Federico Fashion Style ha vissuto un’esperienza traumatica diventando la vittima di un’aggressione omofoba mentre era a bordo del treno Italo. All’interno delle sue Stories Instagram ha raccontato come sono andate le cose, per poi approfondire nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera.

Di prima mattina è partito da Milano per dirigersi a Napoli, ma il treno si è fermato a causa di un guasto all’altezza di Anagni. Il ritardo aveva superato gli ottanta minuti e per tale ragione era uscito dal suo scompartimento per chiedere alcune informazioni.

Ed è a questo punto che ha notato un signore “distinto e di mezza età” che lo stava riprendendo con il telefono senza il suo consenso. Gli si è avvicinato chiedendo di cancellarlo, ma l’uomo ha negato di averlo filmato e ha iniziato a insultarlo in maniera pesante: “Fai schifo, guardati allo specchio. Sei un cogli**ne“.

Federico Fashion Style, sotto gli occhi attoniti dei presenti, ha fatto chiamare il capotreno, ma nel frattempo l’individuo ha continuato a usare appellativi quali “pagliaccio” e “fro**o” di me**a. L’hair stylist ha replicato sbigottito che si sarebbe dovuto vergognare e la situazione è degenerata:

“Sarei potuto essere suo figlio. Oppure suo figlio un giorno potrebbe confessargli di essere omosessuale. Dopo due secondi mi è saltato addosso sferrandomi un pugno sul volto e prendendomi a schiaffi”.

Sono state perciò chiamate le Forze dell’Ordine e l’ambulanza che lo ha portato al pronto soccorso di Colleferro. Ma come sta oggi? La botta al volto gli ha causato un trauma cranico facciale con prognosi di 15 giorni. Ma il danno più importante è quello psicologico: “È devastante“.

Federico Fashion Style ha deciso di sporgere denuncia, ma ha consigliato a tutti coloro che leggeranno la sua storia di non rispondere alle provocazioni: “Prendete l’insulto, state zitti e scendete dal treno. Però poi denunciate“. Auguriamo a Federico di potersi riprendere al più presto pregando perché certi atti vergognosi possano un giorno cessare.