Fabrizio Biggio sulla prossima stagione di Viva Rai 2 e il futuro TV (Intervista)

Redazione | 19 Luglio 2023

Viva Rai 2 2023 si farà?

C’è ancora incertezza sulla prossima edizione di Viva Rai2!, e gli stessi protagonisti del “mattin show” della TV di Stato non si sbilanciano in merito. Si farà, forse. Ma non in via Asiago. Si farà, forse. Solo se la Rai troverà una sede adatta che risponda alle esigenze del programma. La vera novità della scorsa stagione televisiva, che ha portato alla ribalta anche il clan del padrone di casa. Grazie a Fiorello, infatti, si è fatto conoscere e amare dal pubblico tutto il gruppo di Viva Rai2!, a partire da Fabrizio Biggio.

Il 2023 è il suo anno d’oro. A Napoli, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva, è stato chiamato a condurre lo show per giornalisti e inserzionisti insieme a Ema Stokholma. Ed è toccato a lui parlare del destino del programma che gli ha cambiato la vita.

“Per me partecipare a Viva Rai2! è stato importante a livello professionale, senza dubbio, ma soprattutto perché ho trovato un amico: Rosario. Spero che torneremo a svegliarci presto la mattina, ma al momento non so nulla. Capisco il disagio dei condomini di via Asiago, che vogliono dormire. Gli dà fastidio il trambusto, e in effetti c’è un po’ di trambusto e per questo chiediamo scusa. Stiamo lavorando per cercare di risolvere tutto e speriamo di farcela. La verità è che noi vogliamo tornare”.

Vi aspettavate questa battaglia con i residenti?

“Capiamo il loro fastidio. Ma non vale per tutti: con alcuni dei residenti di via Asiago e della zona (alle spalle di viale Mazzini, ndr) siamo diventati amici. La mattina vengono a fare colazione con noi al bar, all’alba. Alcuni di loro, però, giustamente si lamentano dei rumori ed è nostra intenzione evitare che non vengano più disturbati. Sono ottimista: troveremo un modo”.

Fabrizio Biggio e la prossima stagione TV

Ha già un piano B per la prossima stagione?

“Ah no! Io se non faccio Viva Rai2! non faccio nient’altro. Io voglio fare solo quello. E voglio farlo per strada, come nella scorsa stagione. A via Asiago noi ci siamo trovati bene e so che i vertici della Rai stanno lavorando per trovare una soluzione. Veramente non sto nascondendo qualcosa: tutto quello che so è questo”.

Si può dire dunque che il 2023 è il suo anno più bello?

“Dal punto di vista professionale è stato davvero bellissimo. Quando fai un lavoro che ti piace e che ti rende felice non puoi chiedere di più. Non sempre il lavoro risponde a tutte le aspettative che uno ha alla vigilia. Viva Rai2! è stata una gioia immensa. Anche umanamente è stata un’esperienza importante. Si è creato un gruppo importante del quale sono felice di far parte. È un sogno che abbiamo vissuto tutti insieme. Ma tutti, a partire da chi alle quattro del mattino veniva a fare le pulizie. Personalmente, quello che mi ha reso più ricco è l’amicizia di Rosario. È quello che conta di più”.

La crisi con Mandelli e la nuova edizione di Boomerissima

È grazie a lui ne ha ritrovato un altro, Francesco Mandelli.

“Sì, nei mesi scorsi siamo tornati a lavorare insieme a teatro, ma già prima avevamo fatto degli sketch a Viva Rai2!, proprio grazie a Fiorello. Con lui c’era un’amicizia di lunga data, poi abbiamo vissuto una grossa crisi. È stato Rosario a darci la possibilità di fare qualcosa e l’abbiamo colta al volo”.

Se non tornerà con Viva Rai2! – e facciamo tutti gli scongiuri – c’è qualcosa che le piacerebbe fare in particolare?

“In questo momento non ho le idee chiare, ma da sempre sogno un programma di viaggi. Perché mi piace viaggiare e farlo a spese della Rai non mi dispiacerebbe. Solo in alberghi a cinque stelle (ride, ndr)“.

La sua famiglia come vive questo suo momento di enorme popolarità?

“Bene, benissimo. Mia moglie Valentina si è trovata a occuparsi da sola dei bambini, perché noi viviamo a Milano e io, per Viva Rai2!, mi sono trasferito a Roma. E per questo la ringrazio. I nostri bimbi, Alo e Bianca, ormai sono grandi e la mia più grande soddisfazione è quella di sapere che sono fan del programma. Si svegliavano ogni mattina per guardare Viva Rai2! prima di andare a scuola, e sono sempre stati molto orgogliosi di me”.

Nessuna critica?

“Ultimamente mi hanno rimproverato di vestirmi troppo spesso da donna: ‘Basta papà! Noi dobbiamo andare a scuola!’. Sono venuti due volte a via Asiago, durante le vacanze, ma ogni giorno, al termine di ogni puntata, il primo messaggio che ricevevo era il loro”.

Nella scorsa stagione ha lavorato come autore di Boomerissima, con Alessia Marcuzzi, sua parente. Lavorare con lei?

“Alessiuccia è di famiglia: è la cugina di mia moglie e sì, certamente tornerò a darle una mano dietro le quinte. Anche quella è stata una bellissima esperienza”.

a cura di Tiziana Cialdea