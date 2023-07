NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Luglio 2023

Alessia Marcuzzi afferma che non andrà mai a Belve come ospite: per il web la causa sarebbe Stefano De Martino

Le parole di Alessia Marcuzzi non passano inosservate

È un periodo senza dubbio d’oro questo per Alessia Marcuzzi. Come sappiamo lo scorso anno la conduttrice ha debuttato in Rai con Boomerissima, che ha immediatamente conquistato il cuore del pubblico, ottenendo un successo incredibile. Il programma è già stato confermato per una seconda edizione, che arriverà sul piccolo schermo in autunno, ed è già attesa da tutti i telespettatori. Nel mentre in queste ultime ore proprio Alessia ha rilasciato una lunga intervista a Davide Maggio, durante la quale ha svelato qualche piccola anticipazione della nuova stagione di Boomerissima, e non solo. La Marcuzzi infatti ha anche spiegato perché non andrebbe mai a Belve, il fortunato programma di Francesca Fagnani, come ospite. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Se andrò a Belve? Francesca Fagnani me lo chiede sempre. Le ho risposto: ‘Io non posso venire perché mi devo salvare da me stessa’. Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema. È che sono molto chiacchierona e se mi fai una domanda potrei fare dei danni. Le ho detto che quindi non sarei andata. Poi non si sa mai”.

A quel punto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. Le malelingue del web hanno infatti insinuato sui social, e in particolare su Twitter, che dietro la scelta di Alessia Marcuzzi di non andare a Belve ci sarebbe nientemeno che Stefano De Martino. Come ormai tutti sappiamo, da anni si mormora che tra i due conduttori ci sarebbe una sorta di intesa, che avrebbe messo in crisi il matrimonio tra l’ex ballerino e Belen Rodriguez. Già tempo fa tuttavia i tre diretti interessati, e in particolare la showgirl argentina, erano intervenuti per smentire i pettegolezzi. Ciò nonostante in questi ultimi giorni alcuni maligni utenti sono tornati a parlare di un presunto flirt tra Alessia e Stefano.

Ma non solo. Secondo i più infatti De Martino e Belen sarebbero nuovamente in crisi, al punto che si sarebbero lasciati. Nelle ultime ore così le dichiarazioni della Marcuzzi hanno insospettito il web, che ha così insinuato che il reale motivo della non partecipazione della conduttrice a Belve sarebbe proprio Stefano. Precisiamo, ovviamente, che si tratta solo ed esclusivamente del pensiero di alcuni maliziosi utenti, e che tra i due presentatori non c’è altro che una grande stima e una bella amicizia.