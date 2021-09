Fabrizio Corona si scaglia contro Sangiovanni e parla della sua storia con Giulia

Nei giorni scorsi Sangiovanni si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram. Il motivo era la sua storia con Giulia Stabile. Infatti sembra che riceva costantemente messaggi e commenti in cui gli viene chiesto di postare contenuti con lei più di quelli inerenti il suo lavoro. Inoltre c’è anche chi l’ha accusato di dovere il suo successo esclusivamente alla sua relazione con la ballerina. Dopo lo sfogo, però, è intervenuto sull’argomento un personaggio molto noto: Fabrizio Corona.

Attraverso le storie del suo profilo Instagram, l’ex paparazzo si è scagliato proprio contro il cantante. Queste le sue parole riportate sal sito Tuttosulgossip.it.

Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare.