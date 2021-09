1 Sangiovanni, lo sfogo su Instagram

Uscito dalla scuola di Amici 20, Sangiovanni ha ottenuto grandi soddisfazioni grazie alle sue canzoni. Non solo musica, però, perché all’interno dell’Accademia si è innamorato della ballerina Giulia Stabile, con la quale vive attualmente una relazione. Alcuni fan, però, piuttosto che interessarsi al loro percorso artistico sono forse troppo presi dalla storia d’amore che il cantante e la danzatrice vorrebbero vivere in assoluta privacy.

Per tale ragione Sangiovanni ha realizzato alcune storie su Instagram dove ha espresso il suo dissenso nei confronti di chi si concentra principalmente sulle vicende della coppia piuttosto che sui progetti lavorativi. Queste le parole di Sangiovanni a riguardo:

«Parlo di una cosa di cui non volevo parlare, ma capisco che c’è il bisogno di dire la mia. Parliamo del discorso Giulia. Io e Giulia inconsciamente abbiamo vissuto dentro a quel programma insieme, vicini. Abbiamo iniziato a provare un sentimento inconsciamente, nel senso che non ci saremmo mai aspettati quello che è venuto dopo, abbiamo vissuto insieme io facevo del bene a lei e lei a me. Ma Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti. Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica, alla danza e all’arte e l’umanità delle persone, siete attaccati sempre a questo ca**o di gossip infinito.»

Ha detto Sangio, per poi proseguire ancora, ponendo delle domande:

«E perché mi chiedo? Perché sprecate il vostro tempo e non vi appassionate alla musica o alla danza? Perché parlate di non esistono e perché non pensate che io e lei abbiamo una nostra privacy? È vero che siamo stati in TV e molti di voi ci seguivano tutti i giorni. Siamo due ragazzi normali e come tutti voi abbiamo il diritto di vivere la nostra intimità. Noi siamo due artisti, lei balla e io canto, tutto il resto è la nostra vita privata.

Noi non siamo parte di gossip, non facciamo l’influencer come lavoro e non esponiamo la nostra vita privata, se non nella nostra arte. Se volete sapere così tanto, aspettate la nostra arte, la mia musica e la sua danza. Basta voler sempre intromettersi, insistere e invadere la privacy degli altri pensando di sapere cose che in realtà non sapete. Nessuno vi infastidisce, perché voi dovete farlo con gli altri?»

