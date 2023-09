Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Belve

La malattia del figlio di Fabrizio Corona

La puntata di Belve ha portato in scena un’intervista anche con Fabrizio Corona. Francesca Fagnani ha trattato con lui diversi argomenti molto interessanti tra i quali anche quelli che riguardano quanto guadagnasse in passato e la malattia del figlio Carlos, la quale è genetica:

“In questo momento sono in una fase molto brutta. Ho abbandonato la speranza. Mi sono un po’ staccato. Sto ritrovando la forza per tornare. La vita mi ha dato la forza per tornare e ci devo convivere. Il malessere è genetico e testato dai medici”.

Parlando poi di Nina Moric ha fatto delle dichiarazioni affettuose. Nonostante in passato fosse arrabbiato con lei, oggi si pente di alcune azioni compiute:

“I primi tempi eravamo molto uniti. Poi ha fatto una cosa davvero brutta e io gliel’ho fatta pagare. Oggi però me ne pento, l’ho denunciata. Spero di poterla ritirare. Io non riesco a colpevolizzarla. So che nel suo profondo sta male. Per Carlos nei primi anni è stata madre. Carlos la chiama perché la cerca ma poi magari sparisce per mesi”.

