Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Quanto guadagnava al mese Fabrizio Corona

Questa sera ha avuto inizio la nuova edizione di Belve in prima serata. Tra gli ospiti che abbiamo avuto il piacere di vedere ci sono stati Arisa, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Fabrizio ha detto di non riconoscersi in nessuna belva perché queste sono tutte cattive e lui non si ritiene tale.

Successivamente ha parlato del suo lavoro e di tutte le polemiche che ha attirato a sé nel corso della carriera. Poi ha rivelato di non avere difetti tranne per l’essere pignolo. In seguito ha raccontato della sua infanzia: “Un bambino servizievole e diligente”.

Ha parlato anche di quanto guadagnava al mese con la sua agenzia chiamata “Corona’s“. La cifra è totalmente da capogiro e ammontava a 5 milioni di euro ogni singolo mese. Vendeva foto che riguardavano gli scoop per oltre 100mila o 200mila euro. Oggi, ammette, che il più grande scoop potrebbe essere pagato non più di 3mila euro.

Per vedere la puntata completa potete accedere alla piattaforma streaming gratuita RaiPlay cliccando QUI.