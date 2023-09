Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Belve

Arisa digerisce a Belve

Arisa ha accettato l’invito di Francesca Fagnani a Belve e per tale ragione è stata sottoposta all’intervista della conduttrice. La cantante ha affermato che il momento più basso della sua carriera è stato quando ha litigato con Simona Ventura a X Factor. Non voleva darle della falsa, ma presa dal momento ha commesso uno sbaglio.

Successivamente ha commentato le polemiche che l’hanno coinvolta con Madame e Paola Iezzi sui social. Nel primo caso ha detto che non c’era nulla di personale: “Io la amo“. Mentre per quanto riguarda la seconda cantante, invece, ha affermato che non c’è bisogno di fare pace perché lei è a posto con se stessa:

“Se tu sei tranquillo con te stesso… Mi rimprovero di non essermi chiarita meglio. […] Non abbiamo fatto pace, ma non c’è da farla. Io sono pulita, tranquilla e serena”.

Un momento molto divertente però, che forse vi siete persi, è stato quando Arisa ha digerito durante l’intervista con la Fagnani. Qui di seguito il video. Voi ve ne eravate resi conto? Fatecelo sapere con un commento.

Nel caso in cui vi foste persi l’appuntamento con Belve potrete recuperare la puntata collegandovi alla piattaforma streaming gratuita RaiPlay cliccando QUI. Potrete guardare anche gli spezzoni che più vi interessano di volta in volta. Seguiteci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.