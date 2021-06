Fabrizio Gatta cambia vita

Uno dei volti più noti e conosciuti della tv italiana è senza dubbio quello di Fabrizio Gatta. Per quasi 20 anni infatti il conduttore è stato uno dei presentatori di punta di Rai1, e numerosi sono stati i programmi andati in onda sotto la sua guida. Tra i più celebri ricordiamo Linea Blu, Linea Verde e anche Unomattina Weekend, che da anni tengono compagnia ai numerosi telespettatori della rete pubblica.

Non tutti sanno però che da qualche anno proprio Fabrizio Gatta ha deciso di lasciare la tv e il mondo dello spettacolo. Il conduttore infatti dopo una lunga ed importante carriera, ha deciso di lasciarsi tutto alle spalle, e di seguire la sua vera vocazione: la fede. Gatta si è così laureato in Teologia ed è successivamente diventato prete! A svelare la notizia in esclusiva poco fa è stato Dagospia. Questo quanto si legge sul noto e sempre ben informato portale:

“Ricordate Fabrizio Gatta? Volto di Rai1 per quasi vent’anni, passato dalla conduzione di Linea Blu a Linea Verde fino a Unomattina Weekend. Da qualche anno il giornalista ha salutato il piccolo schermo per dedicarsi al prossimo, si è laureato in Teologia ed è diventato sacerdote. Don Fabrizio Gatta “esercita” nella città di Sanremo”.

Fabrizio Gatta si è dunque lasciato il mondo dello spettacolo alle spalle ed oggi dunque è diventato prete. Non resta a questo punto che fare un grande in bocca al lupo allo storico conduttore di Rai1.

Novella 2000 © riproduzione riservata.