1 Ariadna Romero replica ai gossip

Negli ultimi mesi il pubblico di Canale 5 ha imparato a conoscere e ad apprezzare ancora di più Ariadna Romero. La modella infatti, che come è noto è l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli (dal cui amore è nato anche un figlio), più volte ha sostenuto l’ex Velino durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5. La Romero infatti oltre a fare delle emozionanti sorprese all’ex gieffino, ha anche speso delle bellissime parole per Pierpaolo, facendo dunque intendere come i loro rapporti siano ancora ottimi. Ariadna per di più ha anche supportato e sostenuto Pretelli in tutte le sue scelte sentimentali, dando prova di grande maturità.

Nel mentre il web e i fan del reality show da mesi chiedono di ritrovare Ariadna Romero nel cast del Grande Fratello Vip 6, che come sappiamo debutterà su Canale 5 in autunno. Tuttavia coloro che speravano nella partecipazione della modella al reality resteranno delusi. Alcune ore fa infatti Ariadna ha decido di rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi fan su Instagram. Quando però un utente ha chiesto alla Romero se parteciperà al Grande Fratello Vip 6, l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli ha smentito le dicerie. Ariadna infatti ha affermato di non aver sostenuto nemmeno un provino. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“No, non sarò al Grande Fratello Vip. La gente moltissime volte parla per dare fiato alla bocca. Non mi sono presentata nemmeno ai casting, non ci sono quest’anno”.

Nessuna possibilità dunque di vedere Ariadna Romero nel cast del Grande Fratello Vip 6. Tuttavia non è escluso che in futuro la modella decida di mettersi alla prova con questa nuova esperienza e di partecipare a reality show di Canale 5. In attesa di scoprire cosa accadrà, qualche settimana fa si è mormorato che anche l’ex di un altro ex gieffino potrebbe prendere parte alla prossima edizione. Rivediamo di chi si tratta.