All’insegna del bello con Fabrizio Zampetti: il creatore di sogni

Studio Zampetti è una ‘non agenzia’, perché non si occupa solo di vendere immobili di pregio, ma anche di realizzare i sogni e soddisfare le esigenze dei clienti. Ce ne parla l’esperto Fabrizio Zampetti

Il mio mestiere è realizzare sogni. Il lavoro è vendere immobili, ma mi piace definire la Zampetti la “prima non agenzia” perché non si tratta solo di compravendita immobiliare, di passare la proprietà di quattro mura da uno all’altro.

Qui si tratta di trovare il luogo d’affezione, la casa, il posto dei sogni. Per questo dico che il lavoro è vendere immobili, ma il mestiere, quello dove ci metti la passione, il talento, il sentimento oltre ai numeri, è realizzare sogni, trovare case.

Ci siamo specializzati in immobili di prestigio, metrature ampie, finiture curate, residenze di pregio… abbiamo la fortuna (ma è stata una scelta guadagnata con il lavoro) di operare nel lusso.

E il lusso va coltivato. A partire dalla nostra sede in via Leopardi, a Milano, dove accogliamo i clienti e realizziamo anche eventi (vedi in queste pagine). Ma soprattutto a partire dal team: ci siamo trovati, pensiamo ognuno con la propria testa, ma con principi comuni condivisi.

Il primo e basilare è il buon gusto espresso in ogni forma, dall’estetica all’abbigliamento, dagli interessi ai modi di relazionarsi. Nel nostro mestiere non lasciamo spazio a chi bluffa, a chi finge: ecco perché è un mestiere, non solo un lavoro.

(c) Novella 2000 n. 36 – 27 Agosto 2020

Tessuti Zegna: 110 anni d’eccellenza

La Ermenegildo Zegna ha poco compiuto 110 anni. L’azienda infatti fu fondata nel 1910 da Ermenegildo Zegna dapprima come azienda tessile per poi trasformarsi in uno dei principali marchi del lusso maschile. Oggi l’azienda è guidata dalla terza generazione della famiglia, con Gildo in veste di amministratore delegato, Paolo nel ruolo di presidente e Anna in quello di presidente della Fondazione Zegna. Alessandro Sartori è invece il direttore artistico del brand.

