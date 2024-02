Urla dei Perletti nella notte! I fan mettono in guardia Perla da Greta: la sua reazione fa discutere (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 27 Febbraio 2024

Grande Fratello

Il web ha accusato Greta Rossetti e Perla Vatiero di parlare alle spalle di Perla Vatiero dopo aver coperto delle urla provenienti da fuori. Ecco che cosa sta succedendo.

Ieri sera nel corso della puntata di ieri sera del Grande Fratello sono stati trattati vari argomenti e alcuni di questi hanno riguardato la vicinanza di Perla Vatiero ad Alessio Falsone con la conseguente gelosia di Mirko. A un certo punto, andando avanti con la serata, quest’ultimo le ha consigliato di pensare con la sua testa e di non lasciarsi condizionare dagli altri.

In molti si sono chiesti cosa avesse voluto dire e sul web è spuntata una segnalazione. Dal video qui sotto possiamo vedere Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi mentre si trovano in giardino da soli. Un utente del web fa notare che stanno parlando di qualcosa che è stato urlato fuori dalla Casa.

Qualcuno avrebbe detto: “Perla stai lontana da Greta” ma entrambi avrebbero fatto finta di non sentire. Successivamente hanno cominciato a discuterne e Sergio ha esclamato sottovoce: “Oh, sono venuti subito“. Però la Rossetti l’ha subito zittito: “Basta, non dire nulla o ci scaviamo la fossa da soli“. D’Ottavi non ha subito compreso e l’altra ha continuato: “Mirko ce l’aveva con me stasera, quando le ha detto di pensare con la sua testa“.

Mi sono fatta infinocchiare da questo finto angelo per un brevissimo periodo di tempo? SI

ME NE VERGOGNO? ASSOLUTAMENTE SI

Questa è una volpe altro che 🦊#Perletti

pic.twitter.com/olvo04Edum — Eli 🫀 (@mnsr11_) February 27, 2024

Secondo Brunetti e alcuni fan di Perla Vatiero, infatti, la gieffina si starebbe facendo condizionare troppo da Greta e Sergio. Di conseguenza li stanno accusando di fingere l’amicizia con lei solo perché è una concorrente forte che potrebbe portarli lontano e c’è chi chiede di tornare a gridare fuori dalla Casa ancora una volta per avvisarla.

Cosa accadrà al momento non lo possiamo sapere, ma nel caso in cui Perla sentisse i suoi fan mandarle dei messaggi non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile con la reazione.