Spettacolo

Vincenzo Chianese | 27 Febbraio 2024

TvBlog annuncia che tra pochi giorni Barbara d’Urso sarà ospite di Mara Venier a Domenica In per un’intervista a cuore aperto

Dopo settimane di indiscrezioni, adesso arriva finalmente la conferma che tutti stavamo aspettando: tra pochi giorni Barbara d’Urso sarà ospite di Mara Venir a Domenica In.

Barbara d’Urso a Domenica In

Negli ultimi mesi abbiamo parlato spesso di Barbara d’Urso. Come tutti ben sanno, la conduttrice partenopea ha ormai chiuso definitivamente i rapporti con Mediaset e a oggi si sta dedicando a progetti completamente nuovi. Dopo l’addio a Pomeriggio Cinque, che per anni ha condotto egregiamente e con ottimi risultati, la presentatrice ha dato il via a un nuovo capitolo della sua vita e a breve annuncerà finalmente le sue prossime mosse. Contemporaneamente Barbara ha girato l’Italia intera con Taxi a due piazze, il fortunato spettacolo teatrale che ha registrato sold out su sold out.

Adesso però è tempo di tornare in tv per la d’Urso. Poco fa infatti è arrivata una notizia che sta già facendo discutere il web. TvBlog ha rivelato in esclusiva che a breve la conduttrice sarà ospite di Mara Venier a Domenica In. Sono ormai settimane che si parla di un presunto arrivo della conduttrice sulla rete pubblica e adesso pare che le trattative si siano concluse.

Ma quando andrà in onda l’intervista di Barbara d’Urso a Domenica In? Stando a quanto svela il noto portale, sembrerebbe che la presentatrice partenopea sarà nello studio di Mara Venier nel corso della prossima puntata del programma, che andrà in onda su Rai 1 domenica 3 marzo.

Attualmente non sappiamo ancora cosa racconterà Barbara a Domenica In, ma senza dubbio la conduttrice potrebbe rivelare cosa è accaduto nella sua vita in questi ultimi impegnativi mesi. Non è escluso in più che la d’Urso annunci anche il suo ritorno in tv e di certo le emozioni saranno protagoniste dell’intervista. Appuntamento dunque a domenica 3 marzo su Rai 1 con Mara Venier.