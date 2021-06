Le parole di Fariba su Giulia Salemi

La storia d’amore di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta proseguendo a gonfie vele. Da quando si sono conosciuti tra le mura della casa del Grande Fratello Vip non si sono più lasciati. Entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglia e l’influencer ha anche incontrato il piccolo Leonardo, figlio del modello. Fariba, la mamma di Giulia, nelle ultime ore ha fatto alcune affermazioni scherzose per quanto riguarda il futuro della figlia.

Come possiamo vedere dal video qui sotto, infatti, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si trovava a cena con Giulia. Mentre stava venendo ripresa ha raccontato di aver ripreso 8 chili da quando è tornata in Italia e che adesso si sente molto meglio e sta mangiando molto per recuperare i mesi passati sull’isola. Il discorso, poi, è continuato parlando dell’Universo, il quale avrebbe parlato con la mamma della Salemi.

L'Universo ha parlato a Fariba e le ha detto qualcosa sul futuro di Giulia 👀 #fariba #prelemi pic.twitter.com/94EG4lWFzZ — disagiotv (@disagio_tv) June 23, 2021

Come possiamo ascoltare, infatti, questo avrebbe detto a Fariba di curare la sua salute per recuperare le energie dopo il reality di Canale 5. Ma non solo. L’Universo, infatti, le avrebbe fatto anche una confidenza sul futuro di sua figlia: “L’Universo ha detto che sei in buone mani. Che a 29 anni, ahimè, divento nonna. L’ha deciso l’Universo, ma io volevo rimanere giovane. E il nome di nonna… Non mi far chiamare nonna“.

Ovviamente si tratta di un discorso del tutto ironico. Al momento Giulia ha appena compiuto 28 anni. Chissà se l’anno prossimo la vedremo davvero in attesa di un bambino con Pierpaolo. Per scoprirlo possiamo solo aspettare e vedere cosa accadrà. Pronti a fare i complimenti a sua madre nel caso in cui abbia indovinato a distanza di un anno. Parlando de L’Isola dei Famosi, però, andiamo a rivedere alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex concorrente…